Premiér Matovič drží Sulíkovi palce v konsolidácii klubu SaS

Mafia sa usiluje o rozbitie poslaneckých klubov, tvrdí Matovič.

22. apr 2020 o 11:35 (aktualizované 22. apr 2020 o 12:50) TASR, SITA

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) drží palce predsedovi koaličnej SaS Richardovi Sulíkovi, aby si určité veci v SaS skonsolidoval čím skôr.

Vyhlásil to v reakcii na informáciu, že poslankyňa Jana Cigániková (SaS) neplánuje podporiť programové vyhlásenie vlády, ale napríklad aj na odkazy na sociálnych sieťach.

"Držím palce Richardovi Sulíkovi, aby nastavil mód fungovania v rámci svojej strany, či aj poslaneckého klubu alebo aj mimo neho. Aby bolo čo najmenej odkazov cez facebook, čo najmenej otvorených listov, kde sa podpíše štátny tajomník za tú konkrétnu stranu a vyzýva svoju vlastnú vládu. Myslím si, že to by sme si do budúcna robiť nemali," skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii pred parlamentom.