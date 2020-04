Zložením sľubu sa začalo funkčné obdobie novej štátnej komisie

Štrnásť členov nominovali politické strany aj ďalšie štátne inštitúcie.

22. apr 2020 o 13:21 TASR

BRATISLAVA. Noví členovia Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán zložili v stredu v priestoroch Bratislavského hradu sľub do rúk predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).

Zložením sľubu sa začalo funkčné obdobie štátnej komisie. Okrem parlamentných strán nominovali do komisie po jednom členovi aj predseda Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR a generálny prokurátor SR. Komisia má 14 členov.

Členmi komisie sa stali Miroslav Sopko, Jiří Kubáček (delegáti OĽaNO), Peter Zoľák (delegát Sme rodina), Karol Kubela (delegát SaS), Radovan Ondrejka (delegát Za ľudí), Ján Knapp, Augustín Hambálek, Jaroslav Rybanský (delegáti Smeru-SD), Marek Mališ, Radovan Hrádek (delegáti ĽSNS).

Ďalšími členmi sú Ladislav Orosz (delegát predsedu ÚS), Juraj Vačok (delegát sudcu Najvyššieho súdu, ktorý vykonáva úlohy predsedu tohto súdu), Vladimíra Klimentová (delegátka generálneho prokurátora) a Janka Pisková (delegátka predsedu Národného kontrolného úradu).

Kollár verí v zhodu a súlad

Šéf parlamentu členom komisie pripomenul, že preberajú na seba zodpovednosť za celé volebné obdobie, pričom budú dohliadať na všetky voľby.

Verí, že štátna komisia nájde vždy zhodu a súlad v rozhodovaniach, ktoré budú nezávislé a bez vplyvu politických strán.

Predsedu štátnej komisie by mal parlament voliť v stredu v tajnej voľbe zo všetkých členov komisie.

Kontrola volieb aj financovania kampaní

Štátna volebná komisia je nezávislým orgánom zriadeným na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane.

V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva delegujú do komisie desiatich členov politické strany, ktoré sa po voľbách dostali do parlamentu, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Zastúpenie členov za koalíciu a opozíciu je rovnaké.

Táto rovnosť musí byť zachovaná počas celého funkčného obdobia štátnej komisie.