Mikulec spochybňuje podozrenia proti Bilecovej

BRATISLAVA. Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa postavil za Annu Bilecovú, ktorá je od 25. marca na jeho ministerstve generálnou tajomníčkou služobného úradu. V zverejnenom videu Mikulec vyhlásil, že pre pochybnosti, ktoré sa s ňou spájajú, pôjde Bilecová na detektor lži.

SME v stredu upozornilo, že Bilecová v minulosti ako kontrolórka na Daňovom úrade v Michalovciach figurovala v kauze podvodných odpočtov DPH okolo miestneho podnikateľa Ladislava Piptu.

Viac ako sto firiem bolo podľa zistení polície v rokoch 2007 až 2011 zapojených do karuselových podvodov so škodou vyše 70 miliónov eur.

Prípad sa aj pre veľký rozsah podozrení polícii doteraz nepodarilo uzavrieť.

Súčasťou vyšetrovacieho spisu je aj prepis komunikácie medzi Piptom a Bilecovou, kde sa podnikateľ pýta, kedy sa vyrovnajú. Bilecová odpovedá, aby "nechal tak".

V inom zachytenom rozhovore ďalšia pracovníčka daňového úradu Piptovi odovzdáva odkaz od "Anči", že nemá hovoriť do telefónu. Jeden z aktérov podvodov Milan Chovanec vo výsluchu v januári tohto roka uviedol, že komunikácia sa týkala úplatku za kladne vybavené daňové kontroly.

Bilecová sa k podozreniam nevyjadruje. Do funkcie na ministerstve ju navrhol Mikulcov štátny tajomník Lukáš Kyselica, takisto z OĽaNO.

Aj on za ňou naďalej stojí. Podozrenia proti Bilecovej vraj preverovali. Nepotvrdilo sa, že by do kontrol akokoľvek zasahovala.

Informácie z rôznych zdrojov

"Nehľadajte v informáciách, ktoré často pochádzajú z rôznych zdrojov, niečo, čo tam nie je," vyhlásil Mikulec.

Nomináciu Bilecovej pritom spochybnil bývalý vyšetrovateľ kauzy podvodov Pavol Milan, ktorý neúspešne kandidoval do parlamentu za koaličnú SaS. V súčasnosti je asistentom europoslankyne SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej.

"Podozrenia proti pani Bilecovej vyplývajúce z dôkazov obsiahnutých vo vyšetrovacích spisoch sú právne relevantné a zakladajú oprávnené a dôvodné podozrenie proti nej," povedal Milan pre SME.

Mikulec prirovnal Bilecovej situáciu k vlastnej kauze spred ôsmich rokov, keď ho polícia ako bývalého šéfa vojenskej rozviedky pochybne obvinila z vynášania utajovaných informácií. Až v septembri minulého roka ho súd právoplatne oslobodil.

U Mikulca však išlo o podozrenie z vykonštruovanej policajnej akcie ako pomsty za to, že počas vlády Ivety Radičovej rozkrýval podozrenia z tunelovania vojenskej tajnej služby za prvej vlády Smeru.