Zrušili ústne maturity. Známky vyrátajú ako priemer z predošlých vysvedčení

Maturovať malo 41-tisíc žiakov.

23. apr 2020 o 13:08 (aktualizované 23. apr 2020 o 14:37) Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Nielen písomné, ale ani ústne maturity tento rok pre pandémiu koronavírusu nebudú. O maturitné vysvedčenie, ktoré štvrtáci na stredných školách potrebujú, ak chcú ísť na vysoké školy, však neprídu.

Výsledná známka z maturitných predmetov sa vyráta ako priemer známok žiaka, ktoré z daného predmetu dostal v predošlých ročníkoch. Takéto riešenie dnes oznámil minister školstva Branislav Gröhling z SaS. "Pre mimoriadnu situáciu musíme prijímať aj mimoriadne opatrenia," vyhlásil Gröhling.

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách skončí 7. mája, vtedy žiakom vystavia aj koncoročné vysvedčenie. Známky z maturitných predmetov musia potom prerátať a žiakovi oznámiť do 12. mája.

Minister najskôr pre šíriacu sa nákazu koronavírusom ešte v marci oznámil, že ruší písomné maturity. Stredoškoláci sa tak vyhli testu zo slovenčiny, cudzieho jazyka a matematiky, nepísali ani slohovú prácu.

V polovici apríla hlavný hygienik vydal opatrenie, ktorým na stredných školách povolil štvrtákov vyskúšať aspoň ústne, no za dodržania prísnych hygienických pravidiel. Žiaci a učitelia by museli dodržiavať dvojmerové rozostupy, musela by sa každému merať teplota, každý by mohol používať len vlastné pero. Viaceré školy s množstvom maturantov by však mohli mať problém podmienky dodržať, niektoré nedokázali zohnať dostatok dezinfekcie či teplomery.

Minister školstva preto dnes definitívne oznámil, že maturanti nebudú musieť absolvovať ani ústnu odpoveď. Vyskúšajú jedine tých študentov, ktorí so známkou spokojní nebudú.

"Maturita bola aj pre mňa ako študenta stresujúca. Uvedomujeme si, že zhruba po mesiaci doma s rúškom na tvári pri týchto podmienkach by boli masové maturity ešte náročnejšie," povedal minister.

Ako vyrátajú maturitné známky v čase pandémie

Maturovať malo tento rok dohromady 41-tisíc stredoškolákov.

Do ich výsledného hodnotenia z maturitného predmetu zarátajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky len z posledných dvoch rokov.