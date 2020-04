Kočner vypovedal na NAKA k podplácaniu sudcov

23. apr 2020 o 12:58 TASR

Mariana Kočnera eskortovali z Leopoldova na výsluch do Nitry. (Zdroj: TASR)

NITRA. Niekoľko hodín vypovedal vo štvrtok Marian Kočner, obvinený pre zločin zasahovania do nezávislosti súdov, na nitrianskej expozitúre Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Jeho výpoveď sa má týkať prípadu, v ktorom bolo v rámci policajnej akcie Búrka obvinených viacero sudcov a advokátov z korupčných trestných činov.

Kočner vypovedal na NAKA

Pri výsluchu nebol právnik Mariana Kočnera Marek Para, ale jeho zástupkyňa, ktorá už pred vstupom do budovy avizovala, že sa k výsluchu nemieni vyjadrovať.

Na NAKA prišiel aj advokát Peter Erdös, ktorý je právnym zástupcom bývalej štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti Moniky J. Tá je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a podplácania.

Erdös potvrdil, že Marian Kočner pred vyšetrovateľom vypovedal.

"Vzhľadom na to, že prípravné konanie je neverejné, tak o obsahu a konkrétnostiach samotnej výpovede nie som oprávnený informovať. Môžem potvrdiť, že Marian Kočner vypovedal, ako to on nazval, čiastočne k určitým skutočnostiam a osobám. Vyjadroval sa k určitej svedeckej výpovedi. Ďalšie informácie nie som oprávnený poskytnúť," skonštatoval.

Vo veci vyšetrovania korupcie a podplácania sudcov sú podľa Erdösa naplánované ďalšie vyšetrovacie úkony.

Výsluchy budú pokračovať

"Ide o výsluchy obvinených, ktoré budú prebiehať ešte niekoľko dní," uviedol. Ako doplnil, jeho klientka aj naďalej odmieta v prípade korupcie na súdoch vypovedať.

"Keďže sme nemali možnosť oboznámiť sa so všetkými dôkazmi, ktoré sa mojej klientke kladú za vinu, pri opakovanom výsluchu využila svoje právo nevypovedať," povedal Erdös.

Monika Jankovská zostáva aj naďalej vo väzbe. Podľa jej právneho zástupcu nie je zrejmé, akú dobu v nej ešte pobudne.

"Môžem všeobecne povedať, že vzhľadom na rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu je potreba, aby sa vykonalo nejaké dokazovanie, ktoré by mohlo prípadne odstrániť rozhodnutiami súdov ustálené dôvody väzby. Samozrejme, že za ňou chodím v rámci mojich pracovných možností. Podmienky, čo sa týka väzby, sú zákonné. Má určité možnosti, ako sa môže stretávať so svojimi rodinnými príslušníkmi. Teraz platia karanténne obmedzenia, návštevy sa nemôžu vykonávať, takže kontakt s rodinnými príslušníkmi má iba telefonický," dodal Erdös.