Vláda plánuje úpravu menovania prezidenta Policajného zboru, zváži aj detektor lži

Odborový zväz polície so zámerom vlády nesúhlasí.

23. apr 2020 o 17:33 TASR

BRATISLAVA. Vláda chce prehodnotiť súčasnú právnu úpravu menovania a odvolávania prezidenta Policajného zboru (PZ) tak, aby sa posilnil vplyv ministra vnútra.

Prezident PZ, ale aj ďalší vrcholoví predstavitelia polície a inšpekcie Ministerstva vnútra (MV) SR majú byť pri prijímaní podrobení tiež skríningovému vyšetreniu, tzv. detektoru lži.

Zdokladovanie majetku

Taktiež budú musieť zdokladovať svoj majetok a majetok osôb, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, pričom sa budú zohľadňovať aj ich pôžičky a ostatné pasíva. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV).

Detektor lži majú vysokí predstavitelia polície a inšpekcie absolvovať pri prijímaní a následne minimálne raz ročne. "S výsledkami skríningu pri výbere prezidenta PZ sa následne oboznámi Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť," uvádza sa v PVV.

Vláda chce zabezpečiť aj prehodnotenie aktuálneho stavu legislatívy, štruktúry, materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia polície.

Vytvoriť má tiež podmienky na vypracovanie Stratégie rozvoja PZ s výhľadom do roku 2024. Zásady budovania efektívneho PZ majú byť koncipované prioritne na vybudovaní dôvery v tento zbor.

Vládny kabinet plánuje zákonom zabezpečiť tiež uplatňovanie motivačných nástrojov v systéme odmeňovania policajtov, ktoré bude v súlade so zásadami kariérneho postupu a bude odrážať výkonnosť a kvalitu ich práce ako služby občanom.

"Zachovaná bude stabilizácia sociálneho systému policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajného povolania," deklaruje vláda v dokumente.

Prijatie ďalších opatrení

Zámerom vlády je tiež prehodnotiť postavenie a činnosť Úradu inšpekčnej služby a na základe výsledkov analýzy legislatívnymi opatreniami zabezpečiť jeho väčšiu nezávislosť a efektivitu.

Ak však analýza ukáže, že lepšie by zločinnosti príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zborov dokázala čeliť tzv. Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, navrhne jej vznik.

Prehodnotiť sa má aj postavenie, kompetencie, sociálne zabezpečenie a finančné ohodnotenie obecných a mestských polícií.

Prijaté majú byť tiež opatrenia na účinné finančné vyšetrovanie či dôslednú a efektívnu aplikáciu trestnej zodpovednosti právnických osôb.

Zefektívniť sa má aj vyšetrovanie nových foriem zločinu, ako sú environmentálna a kybernetická kriminalita.

Za jednu zo svojich priorít považuje vláda tiež predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti, predchádzanie financovaniu terorizmu a odhaľovanie týchto javov.

Zamerať sa chce aj na boj proti korupcii. Sfunkčniť má aj Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

S posilnením vplyvu ministra nesúhlasí

Odborový zväz polície (OZP) v SR zásadne nesúhlasí so zámerom vlády prehodnotiť voľbu prezidenta Policajného zboru (PZ) tak, aby sa posilnil vplyv ministra vnútra.

Za najvhodnejšie riešenie nepovažuje ani podrobovanie vysokých predstaviteľov PZ detektoru lži. Pre TASR to uviedol predseda OZP v SR Pavol Paračka v reakcii na programové vyhlásenie vlády (PVV).

"So zámerom prehodnotiť voľbu prezidenta PZ tak, aby sa zvýšil vplyv ministra vnútra SR, zásadne nesúhlasíme a považujeme to za krok späť," deklaruje OZP v SR. Policajného prezidenta by podľa zväzu mala vyberať odborná komisia, pretože má ísť o jednoznačne odbornú a morálne zdatnú osobu, nie politického nominanta.

V tomto zmysle by zväz uvítal sprísnenie požiadaviek, ako aj spôsob výberového konania.

Detektor lži nepovažujú na vhodný

Podrobovanie sa detektoru lži v prípade vysokých predstaviteľov PZ nie je podľa zväzu vhodné riešenie, pretože nemusí nič odhaliť.

"Už dnes je v podmienkach PZ množstvo policajtov podrobovaných testu pravdovravnosti na polygrafe a to v prípadoch, ak títo prechádzajú na rôzne špecializované útvary v rámci PZ. Nie sme však presvedčení, že takéto vyšetrenie zabezpečí, aby v riadiacich funkciách boli čestní a dôveryhodní policajti," zdôvodnil Paračka.

Pri otázke dokladovania majetku vrcholových predstaviteľov PZ Paračka podotkol, že aj v súčasnosti musia všetci policajti každoročne doložiť nadobudnutý majetok.

Rozšírenie povinnosti na blízke osoby je podľa neho téma na širšiu diskusiu. Zároveň však pripomína, že všetci policajti podľa svojho zaradenia musia mať previerky na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

"Čím vyššia funkcia, spravidla aj vyšší stupeň previerky, ktorú od určitého stupňa vykonáva Národný bezpečnostný úrad SR. Pri takejto previerke prichádza aj k overovaniu majetku danej osoby a skúmaniu bezpečnostných rizík, pričom sa toto skúma aj pri blízkych osobách," doplnil predseda OZP v SR.

Aj pozitívne stránky

Témou na diskusiu je pre zväz aj možné zriadenie Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov, ktorá by mohla nahradiť súčasný Úrad inšpekčnej služby.

V tejto súvislosti Paračka upozorňuje na "nie veľmi pozitívne" skúsenosti z Českej republiky, kde obdobný úrad funguje mimo rezortu vnútra.

"Časom sa v tomto útvare obmenili ľudia, ktorí už neboli policajtmi a výsledkom toho je, že už nedokážu efektívne zdokumentovať trestnú činnosť policajtov," skonštatoval.

OZP v SR vidí v programovom vyhlásení vlády aj pozitívne stránky. "Oceňujeme, že vláda v programovom vyhlásení deklaruje stabilizáciu systému sociálneho zabezpečenia policajtov, ako aj zvyšovanie atraktivity a spoločenskej prestíže policajnej služby," poznamenal Paračka.