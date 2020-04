Na Slovensku je bezpečnejšie. Ako prežívajú pandémiu cudzinci u nás?

Najpopulárnejšie správy v angličtine o Slovensku tento týždeň.

24. apr 2020 o 15:26 The Slovak Spectator

1. Prežili vďaka jednej reklame na kolu. Zakladatelia The Slovak Spectator spomínajú na začiatky anglických novín na Slovensku: An unexpected ad saved the paper that now celebrates 25 years

2. Proti komunizmu bojovala štrikovaním svetrov. Novinárka sa lúči so svojou starou mamou: Mama Mia

3. Pandémia vyprázdnila Tatry. Prejdite sa opustenou trasou na Zelené pleso: Empty valley in the High Tatras

4. Najstaršie grafity v Bratislave nájdete na nečakanom mieste: What is the oldest graffiti in Bratislava?

5. Vláda Igora Matoviča chce zvýšiť dôveru v justíciu. Mimovládky vidia plán ministerky pozitívne: How the Matovič government plans to deal with low trust in judiciary