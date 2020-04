Matovič: Ak Bilecová morálne zlyhala, musí odísť

BRATISLAVA. Pre nejasnosti o niekdajšom pôsobení novej šéfky služobného úradu ministerstva vnútra za OĽaNO Anny Bilecovej si premiér Igor Matovič predvolá svojho ministra vnútra a štátneho tajomníka.

"Ak by boli akékoľvek dôkazy, že konala nemorálne, v žiadnom prípade nemôže zastávať svoje miesto," povedal v piatok premiér.

Bilecová pracovala pred deviatimi rokmi ako šéfka daňovej kontroly v Michalovciach, keď jej úrad vyplatil desiatkam podozrivých firiem vratky DPH.

Hlavný podozrivý Milan Chovanec, ktorý s políciou spolupracoval, povedal, že na podvode sa zúčastňovali policajti, politici a tiež úradníci daňového úradu.

Vyšetrovatelia vtedy odpočuli rozhovor Bilecovej s podnikateľom Ladislavom Piptom zapleteným do podvodov. Ponúkal jej „kvety“, čo bola podľa Chovanca šifra pre úplatok za to, že kontroly v jeho firmách nič nezistili.

Bilecová pre nadáciu Zastavme korupciu odmietla akékoľvek prepojenie na Piptove a Chovancove obchody. Pre očistenie svojho mena chce ísť v najbližšom čase na detektor lži.

Ostatní koaliční partneri hovoria, že by namiesto sporného testu mala predstúpiť pred verejnosť a zodpovedať novinárom všetky otázky.

Bilecová je tretím najvyššie postaveným človekom na ministerstve vnútra a má dosah na všetkých zamestnancov. Pod ministerstvo patria aj okresné úrady v regiónoch vrátane Michaloviec, kde Bilecová pôsobila.

Kyselica: Môžem byť aj poslancom

Do vrcholovej funkcie Bilecovú navrhol štátny tajomník a bývalý elitný vyšetrovateľ Lukáš Kyselica. Pre SME povedal, že kauzu pozná, hovoril s jej bývalým vyšetrovateľom a naďalej za Bilecovou stojí.

"Ak som náhodou zlyhal v nominácii, tak s pokorou ponúknem premiérovi svoju funkciu a vrátim sa na pokojnejšie a lepšie platené miesto poslanca," hovorí Kyselica.

Vláda OĽaNO, ktoré sa roky profiluje ako protikorupčné hnutie, si boj proti úplatkom stanovila za prioritu aj v programe, o ktorom rokuje parlament.

"Priznávam, že doteraz som sa tejto kauze venoval cez nadpisy článkov, ktoré ste v médiách prezentovali," povedal v piatok Matovič.

"Očakávam, že pani Bilecová sa postaví pred médiá a odpovie na akékoľvek otázky novinárov. Toto by sa malo teraz stať," myslí si podpredseda koaličnej strany Za ľudí Juraj Šeliga.

"Vystúpenie pred verejnosťou považujem za normálne a pochybnosti tak môže vyvrátiť," hovorí aj šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský.

Bilecová na otázky SME, či pred novinárov predstúpi, kedy pôjde na detektor a či zvažuje aj to, že by sa funkcie vzdala, do uzávierky neodpovedala. Ministerstvo prisľúbilo odpoveď na pondelok.

"Niekedy sa verejné vypočutie podobá na verejný lynč," vysvetľuje Matovič dôvody, prečo považuje test na polygrafe za lepší nápad.

Detektor lži používa OĽaNO od začiatku

Výstup z detektora lži by premiérovi na očistenie Bilecovej stačil, hovorí. "Keď to vykoná Národný bezpečnostný úrad, mohol by to byť hodnoverný test, či je, alebo nie je čistá."

Polygraf za svoju politickú kariéru využil viackrát. "Pol na pol," je slávna odpoveď bývalého predsedu strany Sieť Radoslava Procházku na Matovičovu otázku, ako chce zaplatiť stranícku reklamu v jeho sieti inzertných novín. Polovicu oficiálne a polovicu bez faktúry.

Procházkov pokus obísť pravidlá financovania politickej reklamy z roku 2014 mala vtedy dokazovať nielen nahrávka ich rozhovoru, ktorú Matovič urobil, ale aj test na detektore lži, ktorý podstúpil.

"Nebola to prechádzka ružovou záhradou. Potili sa mi ruky a pri pisoári sa mi triasli kolená,“ opisoval svoje pocity počas testu Matovič. Výsledok mal dokazovať, že Procházku obviňoval právom.

Pred voľbami 2012 zas podmieňoval účasť na kandidátke hnutia OĽaNO testom na polygrafe s otázkou, či kandidát niekedy prijal úplatok.

Viacerých to pobúrilo a miesta na kandidátke sa vzdali, vrátane Vladimíra Palka, Petra Zajaca či Františka Mikloška. Matovič testom s touto otázkou v zahraničí prešiel.

Detektor lži chce využívať aj Matovičova vláda. Testom by mal podľa programového vyhlásenia prejsť napríklad policajný prezident a jej ďalší vysokí predstavitelia pred nástupom do funkcie a potom každý rok.

Výsledky z detektora súdy zväčša pripúšťajú len ako nepriamy dôkaz, niekedy vôbec. Najvyšší súd v roku 2002 rozhodol, že "nie je prí­pus­tné nah­rá­dzať ním vý­sluch ob­vi­ne­né­ho" v trestnom konaní.

"My by sme sa radšej spoľahli na riadne vyšetrenie podozrení, ktoré môže nakoniec ukázať úplnú nevinu pani Bilecovej," píše nadácia Zastavme korupciu.

Sporný Bilecovej telefonát o kvetinách

"Kvitky kedy ci vyrovnám? Ty nejdzeš domu?“ pýtal sa na jeseň 2010 nárečím podnikateľ Ladislav Pipta Bilecovej v odpočutom telefonáte. "Nejdem ešte, nechaj tak všetko,“ odpovedala.

Kvety boli podľa obvineného Chovanca kódom na peniaze. Bilecová to popiera a tvrdí, že sa Piptom cielene nikdy nestretla. Tykanie odôvodňuje tým, že v Sobranciach sa všetci poznajú.

"Pán Pipta ma nikdy osobne nenavštívil. Pokiaľ sme sa stretli, išlo výlučne o náhodné stretnutie,“ hovorila Bilecová nadácii.

Obhajuje sa aj tým, že na kontrolu u Piptu dosah nemala, pretože ju robil daňový úrad zo Sobraniec, a nie z Michaloviec.

Vyšetrovanie sa skončilo po dvoch rokoch a vyšetrovaní už podľa polície neboli podozriví.