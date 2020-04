Vedci a výskumníci získali z programu EÚ takmer 103 miliónov

V porovnaní so susedmi z V4 má Slovensko najnižší počet účastí v projektoch.

25. apr 2020 o 12:10 TASR

BRATISLAVA. Takmer 103 miliónov eur získali zatiaľ vedecké a výskumné organizácie zo Slovenska z hlavného programu EÚ na podporu vedy Horizont 2020.

Celkovo sa do 389 projektov zapojilo v období rokov 2014 - 2020 až 201 unikátnych slovenských subjektov.

"Priemerný príspevok na účasť v jednom z projektov dosahuje v našom prípade takmer 197.000 eur. Uspieť v Horizonte je teda možné a z našej skúsenosti vieme, že najdôležitejšou vlastnosťou je podnikavosť a chuť predať sa na medzinárodnej scéne," uviedla národná koordinátorka z Kancelárie Národných kontaktných bodov Horizont 2020 Iveta Hermanovská.

S úspechom pri získavaní prestížneho európskeho financovania na vedu a inovácie sa môže pochváliť 72 malých a stredných podnikov zo Slovenska. Slovenské subjekty nájdeme naprieč všetkými tematickými oblasťami Horizont 2020.

V prípade menších členských štátov Európskej únie je tiež zrejmé, že skutočne veľké projekty majú tendenciu významne ovplyvniť výsledky celej krajiny. V prípade SR sú takými projektmi BIOSKOH, ktorý do Košického kraja prináša výstavbu najväčšej biorafinérie druhej generácie v Európe, a trenčianske Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá - FunGlass.

"Jednou z výhod takto spracovaných štatistík je upriamenie pozornosti na úspešných riešiteľov z jednotlivých tematických oblastí Horizontu 2020. Know-how z riešenia európskych projektov je neoceniteľné. Nováčikovia, ktorí by sa radi zapojili do H2020, si v našej publikácii ľahko nájdu potenciálnych partnerov, ktorých by mohli osloviť pre ďalšiu spoluprácu," uvádza sa v materiáli spracovanom Kanceláriou Národných kontaktných bodov H2020.

V porovnaní so susedmi z V4 však má Slovensko najnižší počet účastí v projektoch podporených z programu H2020 - 521 (v jednom projekte mohlo byť zapojených aj viac vedeckých a výskumných pracovísk či firiem). Česko má 1383 účastí, Maďarsko 1158 a Poľsko 2083.