Dnes bude na Slovensku polooblačno až oblačno, objaviť sa môže aj slabý dážď

27. apr 2020 o 9:06 SITA

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku polooblačno až oblačno. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej stránke, na juhozápade sa popoludní môžu objaviť ojedinele prehánky alebo slabý dážď.



„Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov, na juhozápade ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1 500 m okolo 7 stupňov,“ približujú meteorológovia.

Zrána by mal fúkať slabý, postupne prevažne južný vietor do 6 m/s (20 km/h). Predpokladané množstvo zrážok je do 4 mm.