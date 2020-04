Dobré ráno: Ak by bol Matovič v opozícii, volal by po odvolaní úradníčky spájanej s korupciou

Nominácie vzbudzujú aj pochybnosti.

27. apr 2020 o 23:41 Jana Maťková, Zuzana Petková

Jej meno sa objavilo pri kauze vratiek za 70 miliónov eur, teraz je tretím najdôležitejším človekom na ministerstve vnútra.

Anna Bilecová je novou generálnou tajomníčkou služobného úradu rezortu, do funkcie ju navrhol štátny tajomník Lukáš Kyselica a za jej nomináciou si stojí.

Premiér Igor Matovič, pre ktorého je boj proti korupcii prioritou, je vo vyjadreniach voči Bílecovej zatiaľ opatrný.

Ako pristupuje nová vláda k nomináciám na úradné posty a drží sa hesla odbornosť nad "kamaratšaftom"? Aj o tom sa Jana Maťková rozprávala so Zuzanou Petkovou, šéfkou nadácie Zastavme korupciu.

Krátky prehľad správ

Včera sa začalo s plošným testovaním klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb. V prvej fáze sa bude testovať v Bratislave a Martine. Celkovo otestujú 80-tisíc ľudí.

Seniori zatiaľ neprídu o bezplatnú železničnú prepravu. Predseda parlamentu Boris Kollár však vyzýva dôchodcov, aby obmedzili cestovanie vlakom. Každý deň využíva vlaky zadarmo približne 6500 seniorov. Ak sa počet nezníži, môže dôjsť k dočasnej stopke bezplatného cestovania.

Súdna rada opätovne nezvolila predsedu Najvyššieho súdu. K voľbe ani nedošlo, keďže noví členovia vymenovaní vládou a parlamentom nemali dostatok času na naštudovanie materiálov. Nová voľba bude 11. mája.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo prijal rezignáciu náčelníka mestskej polície Mareka Gajdoša. Svoju funkciu ponúkol po tom, ako mal so svojím autom nehodu a polícia mu namerala v dychu zvyškový alkohol. Gajdoš bude políciu viesť do konca júna, kým mesto nevyberie nového šéfa polície.

Nespokojnosť žien so svojím poprsím môže viesť k zanedbaniu zdravia, vyplýva to z medzinárodného prieskumu medzi 18-tisíc ženami zo 40-tich krajín sveta publikovanom v časopise Body Image. Vyše 70 percent žien je nespokojných so svojím poprsím a mnohé z nich podľa prieskumu podceňujú informácie o prípadných rizikách, samovyšetrenie a včasnú lekársku pomoc.

Odporúčanie

USA, 70-te roky a boj o dodatok ústavy zaručujúci rovnosť mužov a žien. Na jednej strane stáli obhajkyne liberálnych a feministických hodnôt, na strane druhej zástupkyne tradičného konzervativizmu.

Nový seriál Mrs. America zachytáva zlomové udalosti tohto obdobia a napriek 50-ročnému rozdielu pripomína diskusie, ktoré zažívame aj dnes.

