Na Slovensku bude miestami malá oblačnosť a ojedinele prehánky

Najvyššie denné teploty budú 19 až 24 stupňov.

28. apr 2020 o 8:45 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku bude dnes miestami malá, spočiatku zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky, informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.



Najvyššie denné teploty budú 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.

Teplota na horách vo výške 1 500 metrov okolo 8 stupňov a bude fúkať prevažne južný vietor 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

Predpokladané množstvo zrážok v noci do 2 mm, ojedinele do 5 mm, cez deň do 2 mm. Tlak vzduchu ustálený so slabým poklesom.