Poslanci pokračujú v rozprave k programovému vyhláseniu vlády

Do diskusie je prihlásených päťdesiat zákonodarcov.

28. apr 2020 o 10:03 SITA

BRATISLAVA. Parlament bude v utorok 28. apríla pokračovať v rozprave k programovému vyhláseniu vlády.

Do diskusie je ústne prihlásených 50 poslancov, čo je tretina celého parlamentu. Zatiaľ nie je zrejmé, kedy by mohla snemovňa o programe vlády hlasovať.

Vyslovenie dôvery vláde

Poslanci schválením vládneho programu vyslovia dôveru vláde. Kabinet premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) potrebuje získať aspoň 76 hlasov poslancov zo 150. Koalícia má v pléne 95 hlasov.

Nateraz je známe vyjadrenie poslankyne Jany Cigánikovej (SaS), ktorá uviedla, že za vládny program hlasovať nebude.

Prekáža jej, že do programového vyhlásenia sa dostal prísľub zaviesť unitárny systém zdravotného poistenia. Fakticky to znamená, že by fungovala len jedna zdravotná poisťovňa.

Opozícia hlasovať nebude

Opozícia uviedla, že za vládny program nebude hlasovať. Expremiér Peter Pellegrini (Smer) minulý týždeň vyhlásil, že na všetky sľuby nebude mať vláda financie.

„Celé programové vyhlásenie je plné hesiel, ale z dokumentu sa občan vôbec nedozvie, čo a v akom termíne chce dosiahnuť a aké finančné prostriedky na to plánuje vláda vynaložiť,“ poznamenal.

Dôveru vláde nevysloví ani druhá opozičná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Jej predseda Marian Kotleba vytkol vládnemu programu okrem iného časť, ktorej prioritou je naplniť záväzky Slovenska voči NATO či Európskej únii.

Takisto mu prekáža, že kabinet má v pláne posilniť financovanie mimovládnych organizácií.