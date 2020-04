Ministerstvo kultúry zváži zlúčenie umeleckých verejnoprávnych fondov

Pozrieť sa chcú bližšie na činnosť a efektivitu.

28. apr 2020 o 12:42 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo kultúry zváži zlúčenie verejnoprávnych fondov určených na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.

Povedala to ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) minulý týždeň po rokovaní vlády.

Ako dodala, pozrieť sa chcú bližšie na ich činnosť a efektivitu. Konkrétne ide o Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry a národnostných menšín, Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení.

Financované sú z príspevkov zo štátneho rozpočtu či príspevkov umelcov, ktorí sú povinní fondom odvádzať dve percentá zo svojich príjmov.



„Toto je vec (fondy, pozn. SITA), ktorou sa budeme musieť zaoberať, lebo tu už dlhodobo funguje, no otázka je, či efektívne a tak, ako by mala. Aj v programovom vyhlásení vlády máme, že sa budeme zaoberať touto otázkou,“ povedala ministerka s tým, že aj v predvolebnom programe hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) uvádzali ako jednu z možností zlúčenie verejnoprávnych fondov do jedného, respektíve do nadácie.

„Potom je tu ešte otázka zváženia dobrovoľnosti dvojpercentných príspevkov,“ dodala Milanová.



Medzi verejnoprávne inštitúcie podporujúce umelecké aktivity, kultúru a kreatívny priemysel - určené pre neštátne subjekty patrí: Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry a národnostných menšín, Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení.

Umelci majú dnes povinnosť odvádzať dvojpercentné príspevky zo svojich autorských príjmov na činnosť týchto fondov. Príjmy majú napríklad aj z príspevkov zo štátneho rozpočtu, finančných darov a dobrovoľných príspevkov či zdrojov Európskej únie.