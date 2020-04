Dekana na fakulte informatiky STU žiadajú, aby vypísal výberové konania

Kotuliak podľa zamestnancov výberové konania nevypísal.

28. apr 2020 o 17:05 SITA

BRATISLAVA. Zamestnanci Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave žiadajú jej dekana Ivana Kotuliaka o bezodkladné vypísanie výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov.

Ako ďalej uviedli na svoje stránke, 30. júna končí pracovný pomer približne dvom tretinám pedagógov, ktorí majú na fakulte plný úväzok.

Kotuliak sa podľa nich rozhodol o využitie takzvaného alternatívneho riešenia na základe novely zákona o vysokých školách a výberové konania nevypísal.

Zamestnanci upozorňujú, že pri využití takéhoto riešenia nie je jasné, či vôbec a ako bude môcť byť aplikovateľné. Vysvetlili, že alternatívne riešenie bolo prijaté pre situácie, keď sa výberové konanie z časových alebo technických dôvodov nestihne pre pandémiu vypísať. Podľa tejto novely možno zmluvy predĺžiť o pár mesiacov.



Od Kotuliaka okrem bezodkladného vypísania výberových konaní žiadajú nespokojní zamestnanci aj zabezpečenie férového priebehu výberových konaní. Požadujú tiež, aby o predĺžení pracovných zmlúv rozhodoval na základe preukázateľnej odbornosti, fundovanosti a erudície uchádzačov a nezneužil aktuálnu situáciu na zbavenie sa svojich oponentov. Rozhodnutie nevypísať výberové konanie vnímajú ako mimoriadne nezodpovedné a v kontexte aktuálnej situácie považujú tento prístup k zamestnancom za nedôstojný a neférový.



„V podmienkach FIIT STU bolo prijímanie vysokoškolských učiteľov vzhľadom na kompetitívnosť (súťaživosť, pozn. SITA) IT prostredia vždy výzvou – získanie kvalitných a fundovaných odborníkov bolo a je pre fakultu mimoriadne náročné,“ napísali vo výzve dotknutí zamestnanci. Podľa nich by výberové konania v súlade so zvyklosťami na fakulte a vzhľadom na predpísané lehoty malo byť už vypísané. Dodali, že dekan bol na túto skutočnosť viackrát upozornený. K vypísaniu výberových konaní vyzvali zamestnanci dekana oficiálnou cestou 17. apríla 2020 po tom, ako v tejto veci opakovane nekonal.

„Vzniknutá situácia je zároveň obzvlášť nekorektná a riskantná z pohľadu prípravy nasledujúceho akademického roka, a to nielen z pohľadu zamestnancov, ale tiež študentov. Nebude jasné, kto bude viesť záverečné práce, nebude možné urobiť zodpovedné rozhodnutia o otvorení či nastavení kapacity predmetov,“ priblížili dotknutí zamestnanci. Dodali, že nebude zrejmé, či majú pokračovať vo výskume alebo či majú pracovať na príprave predmetov v nasledujúcom akademickom roku.



Spory na FIIT STU trvajú niekoľko mesiacov. Vyhrotili a medializovali sa po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie s cieľom upokojenia situácie zo 14. januára prinieslo niekoľko dohôd, no situáciu úplne neutíšilo. Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Časť zamestnancov FIIT prvýkrát vstúpila do štrajku 17. februára, keď sa začal letný semester, a to spôsobom, aby sa nenarušila výučba. Svoj postup avizovali vedeniu 29. januára vo vyhlásení. Štrajk síce nenarušil úvod nového semestra, no neskôr bol prerušený následkom mimoriadnej situácie na Slovensku spôsobenou ochorením Covid-19.