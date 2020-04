Na Slovensku bude chladnejšie, na mnohých miestach i dážď

Ojedinele sa vyskytnú búrky.

29. apr 2020 o 8:43 SITA

BRATISLAVA. Od juhozápadu do našej oblasti postupuje studený front, na mnohých miestach bude dážď, prehánky, ojedinele aj búrky s množstvom zrážok do desať mm, pri búrkach ojedinele do 20 mm, uvádza na svojej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav.



Najvyššia denná teplota 17 až 22, na juhovýchode ojedinele do 24 stupňov, na severozápade miestami chladnejšie.

Teplota na horách vo výške 1 500 m okolo osem stupňov. Prevažne južný, postupne v južnej polovici západného Slovenska severozápadný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), ojedinele v nárazoch okolo 14 m/s (50 km/h).