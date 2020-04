Gröhling: Dúfam, že sa všetko nedozvieme cez facebook

Minister školstva hovorí, že nechce pol roka písať reformu na tristo strán, aby ňou mohol mávať.

30. apr 2020 o 16:59 Daniela Hajčáková

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v rozhovore vysvetľuje, prečo programové vyhlásenie nie je také konkrétne, ako by mohlo byť aj to, že chce zaviesť príspevky pre rodičov, ktorým sa nepodarí nájsť pre dieťa škôlku.

Či spory medzi predsedami SaS a OĽaNO nenaštrbili vzťahy strán natoľko, že bude mať problém získať od ministra financií peniaze na zmeny, sa vraj treba spýtať v septembri.

Zvažujete, že sa pred prázdninami otvoria škôlky pre deti zdravotníkov. Počty nakazených medzi testovanými na nový koronavírus však v posledných dňoch vyzerajú veľmi dobre. Neotvoríte ich aj pre ostatné deti?

Požiadali sme hlavného hygienika o stanovisko k otvoreniu materských aj základných škôl prioritne pre zdravotníkov.

Hygienik to posúdi a zrejme povie, v akých skupinách sa deti budú môcť stretávať, či tam napríklad budú môcť byť učiteľky len mladšie ako 50 rokov, ako to hygienicky zabezpečíme. Neviem si však napríklad predstaviť, že by deti boli niekoľko hodín s rúškami.

Hygienik by mal povedať aj to, či k takému kroku vôbec pristúpime.

Otvorenie škôlok pre ďalšie deti teda neprichádza do úvahy?

Nemôžem povedať, že je to vylúčené, ani že to tak bude. Rozhodne Úrad verejného zdravotníctva. Môj realistický pohľad ako ministra však je, že do škôl pôjdu žiaci k prvému septembru.

Branislav Gröhling (45) študoval navrhovanie obuvi a galantérneho tovaru, neskôr vyštudoval právo na Paneurópskej univerzite v Bratislave,

v roku 1999 založil sieť kaderníckych salónov Pierot, ktorú vlani predal,

od roku 2016 bol poslancom parlamentu za SaS,

po odchode Martina Poliačika sa stal tímlídrom strany pre školstvo,

bratislavskému županovi Jurajovi Drobovi pomáhal so zmenami v školách.

Maturanti tento rok nebudú skladať skúšku pred komisiou, známky sa im spravia z priemeru z predošlých vysvedčení. Spomínali ste, že aj v ďalších rokoch by mohla byť maturita iná. Ako bude vyzerať?

Neviem, čo je lepšie – či výsledky dosiahnuté za štyri roky, alebo dvadsaťminútová odpoveď. Pripravili sme model aritmetického výpočtu známok a ak sa osvedčí, budeme na ňom stavať. Neznamená to však, že to bude jediné hodnotenie.

Čiže maturant napíše test, ale odpoveď by nahradil priemer známok?

Alebo to otočíme, zostane odpoveď, ale test bude vyzerať inak. Alebo by sa okrem písomnej a ústnej maturity viac zohľadňovali výsledky za štyri roky. Budeme sa o tom rozprávať. Školský systém je však citlivý a nie je mojou úlohou ním triasť tak, aby sa zosypal.

Čo si v oblasti vzdelávania odnesie Slovensko z koronakrízy?

Mohli by sme prejsť viac na on-line vzdelávanie. Napríklad by žiaci chodili zopár mesiacov alebo mesiac do školy a potom by zostali týždeň doma a pracovali na dohodnutom projekte. Konzultovali by ho on-line s učiteľom a po návrate do školy by predstavili výsledky. Skôr by to mohlo fungovať na stredných školách.

Máme však žiakov, ktorí k technológiám prístup nemajú, čiže by som to nechal na rozhodnutí školy a pedagogickej rady. My by sme dodali odporúčanie.