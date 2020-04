Na Slovensku bude polooblačno až oblačno, na hrebeňoch Tatier sa očakáva sneženie

Najvyššia denná teplota dosiahne 19 až 24 stupňov.

30. apr 2020 o 8:17 SITA

BRATISLAVA. Od západu až severozápadu zasahuje na Slovensku plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu, uvádza na svojej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav.

Bude polooblačno až oblačno, na východe spočiatku zamračené, na západe ojedinele miestami prehánky so zrážkami do dvoch milimetrov, výnimočne aj búrky do desať milimetrov zrážok. Na hrebeňoch Tatier sa očakáva sneženie.

Najvyššia denná teplota dosiahne 19 až 24 stupňov, na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 17 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 m okolo osem stupňov.

Fúkať bude prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h). V Banskobystrickom kraji a k večeru na viacerých miestach Slovenska bude viať prevažne slabý vietor.