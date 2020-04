Fico odmieta v Smere slniečkarov, chce z neho budovať razantnú stranu

Podľa Pellegriniho potrebuje Smer generačnú výmenu.

30. apr 2020 o 13:34

BRATISLAVA. Predseda Smeru-SD Robert Fico chce zo Smeru-SD naďalej budovať razantnú opozičnú stranu, odmieta v nej akékoľvek prejavy "slniečkarstva".

Zdôraznil to na štvrtkovej tlačovej konferencii pred Národnou radou SR.

"Zo Smeru-SD budem budovať naďalej mimoriadne výraznú, razantnú opozičnú stranu," deklaroval. Nepovedal, či sa bojí, že by podpredseda strany Peter Pellegrini zo Smeru-SD odišiel.

Pellegrini nechce čakať do decembra

Zdôraznil, že chce do vedenia Smeru-SD dať všetky skúsenosti, ktoré za posledné roky nabral.

Podľa vlastných slov má ambíciu urobiť všetko pre to, aby Smer-SD "opäť zaujal svoje miesto, ktoré mu patrí, aby opäť vyhral nasledujúce parlamentné voľby".

Pellegrini v rozhovore pre TASR pripustil svoju kandidatúru na predsedu Smeru-SD.

Skonštatoval, že strana potrebuje generačnú výmenu. S pracovným snemom, na ktorom by mali zhodnotiť výsledky volieb, by podľa neho nemali čakať do tradičného slávnostného snemu v decembri.

Faič sa pri hlasovaní pomýlil

Predseda Smeru-SD Robert Fico považuje za najpodstatnejšie, že klub opozičnej strany hlasoval proti programovému vyhláseniu vlády, pričom ospravedlnil poslanca Vladimíra Faiča, ktorý sa pomýlil a v hlasovaní podporil vládny program.

Vláda premiéra Igora Matoviča nemá podľa Fica žiaden plán, čo ide ďalej robiť a vládnemu programu chýba finančné krytie.

"Celý klub hlasoval proti vyhláseniu, pretože je to science fiction, v ktorom je 200 opatrení bez akéhokoľvek finančného krytia," skonštatoval Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii pred parlamentom. Dodal, že plneniu vládneho programu sa bude jeho strana pravidelne venovať.

Počká si na šialenstvá

Šéf Smeru-SD uviedol, že na rozdiel od premiéra jeho poslanci neodignorovali diskusiu o PVV v pléne.

"Odišli sme, keď prišiel vystúpiť Igor Matovič, pretože my bláznov počúvať nebudeme," vysvetlil s tým, že poslanci nechceli počúvať, ako ich premiér obviňuje a uráža. Podotkol, že poslanci na Matoviča nemohli reagovať, pretože vystúpil len na úvod a na záver rokovania k vyhláseniu.

"Vláda nemá absolútne žiaden plán, čo ide ďalej robiť," upozornil Fico s tým, že avizovaný prepad ekonomiky či vyšší počet nezamestnaných bude zodpovednosťou tejto vlády, pretože Matovič podľa neho neurobil od prvého dňa to, čo urobiť mal.

Fico zároveň odmietol obviňovanie vlády Smeru-SD zo zadlžovania, pretože jeho kabinet mal historické výsledky. "Budeme čakať, s akými šialenstvami prídu," podotkol s tým, že podľa toho, čo si vypočul, to bude definitívny koniec sociálneho štátu na Slovensku.

Vo vládnom programe vidí Fico čistý sektorový prístup. "Každú druhú stranu písal niekto iný, každý minister tam nabúchal všetko, čo sa dalo nabúchať," dodal.