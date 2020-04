Nejednota koalície a súboj o moc v Smere. Čo ukázalo hlasovanie o dôvere vlády

Za vládny program hlasoval aj poslanec Smeru. Pomýlil sa.

30. apr 2020 o 17:24 Michal Katuška

BRATISLAVA. Nechať si v parlamente schváliť 17 zákonov ešte pred tým, ako získať legitimitu, taká vláda na Slovensku ešte nebola. Kabinet premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) vymenovala prezidentka po dvoch týždňoch od prvého pozitívne testovaného na koronavírus na Slovensku, o 41 dní neskôr jej vyslovilo dôveru 93 koaličných poslancov a tiež Vladimír Faič z opozičného Smeru.

„Chcem ľudsky ospravedlniť poslanca Vlada Faiča za to, že sa pomýlil. Je posledný, u koho by si niekto myslel, že to bolo úmyselné,“ obhajoval svojho poslanca predseda Smeru, Robert Fico.

Za programové vyhlásenie vlády nehlasovali ani dve koaličné poslankyne, Jana Cigániková (SaS), ktorá to avizovala už skôr a Alexandra Pivková (Za ľudí).