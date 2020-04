Minister Gröhling vylúčil plošné otváranie škôl

Minister pripustil riadne prijímačky v prípade osemročných gymnázií.

30. apr 2020 o 16:17 TASR

BRATISLAVA. Ak by malo prísť v súvislosti s rýchlejším uvoľňovaním obmedzení aj na otvorenie škôl a škôlok, nepôjde o celoplošné opatrenie.

Vo štvrtok to počas rokovania vlády uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) Branislav Gröhling (SaS).

Školy sa nebudú otvárať celoplošne

Priznal, že o tejto téme diskutujú s epidemiológmi a ďalšími odborníkmi na ústrednom krízovom štábe, nič však nie je definitívne rozhodnuté.

"Diskutujeme o rôznych variantoch, ak by to však malo byť, nebude to celoplošné," zdôraznil minister.

"Pri otváraní a znovuzavedení fungovania škôl budeme hľadieť na prísne bezpečnostné a hygienické pravidlá, zohľadňovať budeme kapacitu škôl, počet žiakov, ale aj spôsob vyučovania a tiež vek a bezpečnosť učiteľov," naznačil.

Konkrétne rozhodnutia v tejto otázke určí vývoj pandémie. "Neviem povedať, že vtedy a vtedy pôjde tá alebo oná skupina žiakov do školy, je to všetko ešte v štádiu diskusie," povedal.

Prijímačky na gymnáziá

Pripustil tiež, že v prípade osemročných gymnázií by sa mohli predsa len uskutočniť prijímacie pohovory.

"V prípade osemročných gymnázií je potrebné, aby sme sa stretli s týmito žiakmi, preto sme aj ten termín posúvali na 15. júna, keď by mohli byť podmienky uvoľnené," naznačil.

"Ak by sa situácia nevyvíjala dobre, máme pripravenú alternatívu k prijímačkám," dodal. V polovici mája má podľa neho zaznieť jasné stanovisko.

Klasické prijímacie pohovory na stredné školy v tomto školskom roku nebudú, žiaci sa na nich osobne nezúčastnia.

Pri ich prijatí na stredné školy bude rozhodovať ich prospech.

Gröhling to oznámil v stredu (29. 4.), argumentoval tým, že prijímacie konanie, týkajúce sa zhruba 40.000 deviatakov, by v aktuálnej situácii bola enormná záťaž pre školy.

Do 7. mája musia riaditelia stredných škôl zverejniť kritériá na prijatie.