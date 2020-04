Mimoriadne zasadnutie správnej rady STU bude riešiť aj fakultu informatiky

Spory na fakulte informatiky STU trvajú niekoľko mesiacov.

30. apr 2020 o 19:50 SITA

BRATISLAVA. Mimoriadne zasadnutie Správnej rady Slovenskej technickej univerzity (STU) bude riešiť aj nevypísanie výberových konaní na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave.

Agentúru SITA o tom informoval predseda rady Milan Ftáčnik. Rada na zasadnutí, ktoré je naplánované na 20. mája, prerokuje kroky, ktoré sa udiali na fakulte od zvolenia nového dekana FIIT Ivana Kotuliaka v júni 2019.

Zaoberať sa bude aj prijatím 18 zamestnancov v januári 2020, čím sa zvýšil počet pedagogických a vedeckých zamestnancov fakulty o 40 percent, vrátane dopadov na rozpočet fakulty a STU.

Radu tiež bude zaujímať, prečo sa dekan fakulty rozhodol nevypísať výberové konania na miesta profesorov, docentov a odborných asistentov, ktorým v júni 2020 končia pracovné zmluvy.

Súvisiaci článok Dekan FIIT nevypíše výberové konania, bude predlžovať zmluvy Čítajte

„Správna rada STU považuje situáciu na fakulte dlhodobo za neúnosnú, pretože poškodzuje dobré meno fakulty a STU. Fakulta už 10 mesiacov nemá zvolený a funkčný akademický senát fakulty, ktorý plní dôležité funkcie akademickej samosprávy,“ priblížil Ftáčnik. Dodal, že fakulta tak nemá schválených prodekanov, ktorých môže schváliť iba jej senát. Podotýka, že časť zamestnancov je v štrajkovej pohotovosti, časť študentov protestuje proti krokom nového dekana. Na zasadnutie rady preto prizýva rektora STU, predsedu Akademického senátu STU a dekana FIIT STU, aby predložili návrhy na riešenie situácie.



Dekan FIIT chce využiť možnosť predĺženia zmlúv dotknutým zamestnancom tak, ako mu to novela vysokoškolského zákona umožní.

Predlžený čas plánoval využiť na osobné pohovory s predmetnými zamestnancami.

Vedenie tak reagovalo na výzvu zamestnancov zverejnenú 28. apríla, v ktorej žiadali vypísanie výberových konaní na miesta vysokoškolských učiteľov.

Vedenie to obhajuje tým, že súčasťou štandardného výberového konania je tajné hlasovanie, ktoré v súčasnej situácii nie je podľa nich procesne spoľahlivo vykonateľné. Podľa zamestnancov v štrajkovej pohotovosti je tajné hlasovanie možné, o čom svedčia napríklad voľby dekana na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite v Žiline.

Dekan Kotuliak plánoval tiež uskutočniť individuálne pohovory s každým zamestnancom, ktorému končí pracovná zmluva.

Ich cieľom by malo byť zistenie predstáv budovania a ďalšieho rozvoja fakulty.

„Ak niekto nechce napĺňať víziu vedenia fakulty a už pred nástupom nového vedenia fakulty sa vyhrážal svojím odchodom, je otázne, či chce, respektíve či má záujem ďalej pracovať na fakulte,“ uviedla za vedenie Monika Karoliová, poverená komunikáciou s verejnosťou. Zamestnanci, ktorých sa to týka, vo svojom stanovisku uviedli, že bývala dekanka Mária Bieliková tieto pohovory robila na začiatku svojho mandátu a nie pri príležitosti rozhodovania o ich budúcnosti. Podotkli, že úlohou zamestnancov nie je napĺňať víziu vedenia, ale vedenie má napĺňať víziu, ktorú si osvojí akademická obec prostredníctvom svojich volebných zástupcov v senáte.

Spory na FIIT STU trvajú niekoľko mesiacov. Vyhrotili a medializovali sa po tom, ako 9. januára dostala výpoveď bývala dekanka Mária Bieliková. Neskoršie rokovanie s cieľom upokojenia situácie zo 14. januára prinieslo niekoľko dohôd, no situáciu úplne neutíšilo. Problémom na fakulte tiež bolo, že dekan pred voľbami do AS fakulty prijal veľký počet nových zamestnancov, čím sa zvýšil počet oprávnených voličov, ktorí rozhodovali o členoch senátu. Časť zamestnancov FIIT prvýkrát vstúpila do štrajku 17. februára, keď sa začal letný semester, a to spôsobom, aby sa nenarušila výučba. Svoj postup avizovali vedeniu 29. januára vo vyhlásení. Štrajk síce nenarušil úvod nového semestra, no neskôr bol prerušený následkom mimoriadnej situácie na Slovensku spôsobenou ochorením Covid-19. K vypísaniu výberových konaní vyzvali zamestnanci dekana oficiálnou cestou 17. apríla 2020 po tom, ako v tejto veci opakovane nekonal.