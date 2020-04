Pravidlá najmä pri výbere vedúcich prokurátorov sú podľa Petkovej fraškou

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zmení systém.

30. apr 2020 o 17:36 SITA

BRATISLAVA. Súčasné pravidlá najmä pri výbere vedúcich prokurátorov sú fraškou.

Pre agentúru SITA to povedala riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Výberové konania sú podľa nej len naoko a má na nich vplyv generálny prokurátor.

Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zmení systém tak, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania.

Presadiť chce aj transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora.

„Výberové konania sú len naoko, má na nich vplyv generálny prokurátor a v podstate všetci dopredu vedia, koho chce za vedúceho prokurátora na okresných a krajských prokuratúrach. Preto sa nikto iný do súťaže neprihlási," hovorí Petková. Dôkazom toho sú podľa nej napríklad nedávne výberové konania na vedúcich krajských prokuratúr, kde sa až na dve výnimky hlásil jeden uchádzač - doterajší šéf krajskej prokuratúry. „Výsledkom je, že nevyhrávajú najlepší, ale - česť výnimkám - prokurátori blízki vedeniu," dodáva riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že zmení pravidlá tak, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania. Taktiež chce presadiť model navrhovania a voľby kandidátov, ktorý bude transparentný a otvorený širšiemu okruhu kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Inšpirovať sa chce voľbou ústavných sudcov, kde návrhy kandidátov môžu podať parlamentu aj napríklad profesijné organizácie právnikov, vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva či verejný ochranca práv.

„Vláda SR zároveň presadí otvorenie Rady prokurátorov SR aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá, pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní nastaví podľa vzoru Súdnej rady SR,” sľubuje vo svojom programe kabinet Igora Matoviča (OĽaNO). Petková sa s týmto plánom stotožňuje. Podľa nej by v rade mali byť aj zástupcovia iných profesií, ako sú sudcovia či advokáti.

„Prokuratúra je veľmi uzavretý systém, ak by členmi boli aj ‚neprokurátori', pomohlo by to otvoriť ho viac kontrole a verejnosti. Taktiež by pohľad iných právnických profesií na fungovanie mohol Radu prokurátorov SR obohatiť,” myslí si Petková. Očakáva však, že sa to nestretne s pozitívnou odozvou u samotných prokurátorov, keďže systém je podľa nej dlhodobo zakonzervovaný a bráni sa výraznejším zmenám.