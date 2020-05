Všetci sme sa mýlili. Tom Nicholson o svojom živote na Slovensku

Správy, ktoré zaujali cudzincov.

1. máj 2020 o 12:34 The Slovak Spectator

1. Kríza praje extrémistom. Sme v rukách Matovičovej vlády, hovoria odborníci: Crisis feeds extremism. Matovič gov't performance crucial to preventing it

2. Máte príznaky na COVID-19? Prinášame podrobný návod, ako postupovať, aby vás otestovali: How to get tested for COVID-19 in Slovakia

3. Bývalé ikonické bratislavské kúpele sa zmenia na priestor pre kultúru: Iconic Grössling bath is closer to resurrection

4. Bez telekomunikácií by sa nám pandémia zvládala ťažšie. Ako sa k tomuto odboru dostal Dušan Švalek, riaditeľ Slovak Telecomu pre Slovensko: I want technologies to be used for the good of people

5. Nielen bicykle, aj elektrické kolobežky môžete v Bratislave využívať ako verenú dopravu: Bolt launches electric scooter sharing system in Bratislava

6. Polovicu tvoria stromy, polovicu lysina. Poznáte končiar vo Veľkej Fatre? Half-bald mountain peak worth visiting

7. Aké je to precestovať Slovensko s cieľom prerozprávať svoje zážitky iným turistom? Píše James Thomson: Getting to know Slovakia

8. Vládne programové vyhlásenie je vraj sklamaním. Napriek tomu nestrácajú nádej, že sa ochrane prírody a klímy dostane v najbližších rokoch zaslúženej pozornosti: Environmental campaigners left disappointed by government programme

9. Akú hodnotu má ľudský život? Ekonómovia si uvedomujú, že čísla nie sú všetko: What is the worth of the lives Slovakia has saved with its anti-pandemic measures?

10. Všetci sme sa mýlili. Tom Nicholson o svojom živote na Slovensku: The virtue of knowing too little

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.