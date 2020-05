Podcastový kvíz: Ako dobre poznáte Slovensko?

Berte papier, pero, a dajte si kvíz v angličtine.

2. máj 2020 o 9:15 Peter Dlhopolec, The Slovak Spectator

Vypočujte si quizcast:

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/810032287&color=%23096f52&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true

Spectacular Slovakia prináša svoj prvý kvízový podcast, alebo quizcast, o Slovensku. Pripravte si vedomosti, papier, pero, a odpovedzte na jednoduché aj záludné otázky o slovenských pamiatkach, dejinách, literatúre, politike, a hudbe.

Vhodné aj na zodpovednú zábavu s priateľmi na diaľku.

Odoberajte podcast Spectacular Slovakia zadarmo:

Spectacular Slovakia je podcast s tipmi pre cestovateľov, ktorý pripravuje redakcia The Slovak Spectator ako jeden zo svojich cestovateľských produktov. Predplatitelia The Slovak Spectator dostávajú podcast každý štvrtok priamo do svojho inboxu.