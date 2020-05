Matovič o prokuratúre: Slovensko sa nemusí báť ďalšieho Trnku ani Čižnára

Jaromírovi Čižnárovi konči mandát v júni.

2. máj 2020 o 14:05 Michal Katuška

BRATISLAVA. Koalícia sa podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) už zaoberá nomináciami na post generálneho prokurátora.

Jaromírovi Čižnárovi, ktorého do funkcie zvolila druhá, jednofarebná, vláda Roberta Fica, konči mandát v júni tohto roka.

„Tri, štyri mená na post generálneho prokurátora zazneli, a všetky sú výborné. Sú tam čestní ľudia,“ povedal v relácii Sobotné dialógy RTVS Matovič a dodal, že „Slovensko sa nemusí báť, že by do funkcie nominovali ľudí ako Dobroslav Trnka, či Čižnár.

Premiér odmietol komentovať, či je medzi kandidátmi koalície aj Jozef Čentéš, ktorého do čela generálnej prokuratúry zvolili počas vláda Ivety Radičovej, no prezident Ivan Gašparovič ho do funkcie nevymenoval.