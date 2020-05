Koronavírus na Slovensku: Pribudol jediný infikovaný, otestovali 1450 ľudí (minúta po minúte)

Na Slovensku evidujeme 1 408 ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom SARS-CoV-2. Pandémia si zatiaľ vyžiadala 24 obetí.

3. máj 2020 o 6:53 (aktualizované 3. máj 2020 o 10:02) Erik Balázs, SITA, TASR

10:02 Číňania využili uvoľnenie vnútroštátnych zákazov cestovania a vyrazili na obľúbené turistické miesta.

Krajina, kde sa v decembri začala pandémia nového koronavírusu, sa pokúša znovu naštartovať svoju ekonomiku.

09:51 Piešťanské kúpele po mesiaci obnovia prevádzku.

Prijímať budú iba slovenských klientov, ktorí budú pri nástupe testovaní na koronavírus.

09:30 Na Slovensku v sobotu pribudol jediný infikovaný koronavírusom SARS-CoV-2, celkovo ich je 1408.

Otestovali 1450 ľudí čím sa celkový počet otestovaných na Slovensku zvýšil na 96 220. Z choroby Covid-19 sa vyliečilo ďalších 11 pacientov, celkovo ich je už 619.

Zároveň nepribudli žiadne úmrtia pacientov s pozitívnym testom na Covid-19.

Na Slovensku evidujeme celkovo 24 úmrtí ľudí pozitívne testovaných na toto ochorenie.

09:18 V Írsku v čase pandémie koronavírusu využívajú drony na donášku liekov na predpis.

Spoločnosť Manna Aero spolu s úradmi spolupracuje na donáške liekov a iných nevyhnutných potrieb pre zraniteľnú skupinu ľudí v mestečku Moneygall. Využívajú na to malé autonómne drony vyrobené vo Walese. Počas niekoľkých týždňov by chceli spustiť testovanie projektu aj vo Veľkej Británii, ktorá už testuje drony na takýto účel na ostrove Wight.

09:09 Slovenskí vojaci na Slovensko dopravili 23 repatriantov z Cypru.

Rezort obrany zabezpečil leteckú prepravu 15 slovenským občanom a spolu s nimi aj trom občanom Českej republiky, trom občanom Maďarska a dvom občanom Rakúskej republiky.

Na letisko prišiel aj minister Jaroslav Naď. "Kríza koronavírusu zastihla našich občanov v zahraničí a pre opatrenia s ňou spojené sa nemali ako vrátiť domov. V rámci našich kapacít sme preto ich prepravu zabezpečili vojenským lietadlom," vysvetlil. Zároveň ocenil spoluprácu s rezortmi diplomacie a vnútra pri repatriácii a doplnil, že slovenskí občania boli po prílete do Kuchyne prevezení do karanténnych zariadení ministerstva vnútra.

Ozbrojené sily prepravili v rámci pandémie Covid-19 celkovo 17 153 ľudí a 1531 ton materiálu, pričom najazdili 731 747 km, odpracovali 3368 motohodín a 174 letových hodín. Špeciálne odberové tímy ozbrojených síl odobrali už celkovo 8445 vzoriek.

08:30 Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček by chcel od júla otvoriť hranice do krajín susediacich s Českou republikou.

Šéf českej diplomacie na svojom blogu pripúšťa, že treba venovať pozornosť situácii v Nemecku a že najkomplikovanejšie bude pravdepodobne rokovanie v tejto veci s Poľskom.

"Od júla by som bol rád, aby sa úplne otvorili hranice do štyroch susedných krajín - Rakúska, Nemecka, Poľska a Slovenska. Budem úprimný, keď poviem, že najďalej sme v rokovaniach s Rakúšanmi a so Slovákmi," konštatoval minister.

"Najzložitejšie bude zrejme rokovanie s Poľskom. Čo sa týka Nemecka, ide z našich susedov o najpostihnutejší štát a musíme dávať veľký pozor, ako sa tam situácia bude vyvíjať," informoval Petříček.

Hygienici v Česku evidujú celkom 7755 prípadov nakazenia sa novým druhom koronavírusu a 319 ľudí je s chorobou Covid-19 hospitalizovaných. Z ochorenia sa uzdravilo 3461 ľudí a 245 ich zomrelo. Dovedna bolo vykonaných 253 826 testov.

07:02 Čína hlási dva nové prípady nákazy koronavírusom.

Jeden prípad infekcie potvrdili v provincii Šan-si západne od Pekingu a druhý v Šanghaji, ktorý bol však importovaný zo zahraničia.

Čína tak celkovo potvrdila už 82 877 prípadov nákazy a 4633 úmrtí. Za posledné dva týždne v krajine pribudol jeden smrteľný prípad.

06:53 Núdzovú poľnú nemocnicu pre pacientov s koronavírusom, ktorú zriadili v newyorskom Central Parku, uzavrú.

Dôvodom je pokračujúci pokles počtu nových prípadov nákazy v štáte New York, ktorý je v rámci USA hlavným ohniskom epidémie ochorenia COVID-19.