Lipšic, Čentéš alebo niekto tretí? Koalíciu čaká voľba generálneho prokurátora

Čentéš by pozíciu prijal, pri Lipšicovi by museli zmeniť zákon.

3. máj 2020 o 19:27 Michal Katuška

BRATISLAVA. Koalícia má štyri mená kandidátov na generálneho prokurátora. Jaromírovi Čižnárovi, ktorého do funkcie zvolila druhá vláda Roberta Fica zo Smeru, sa skončí mandát v júni.

„Všetky mená sú výborné. Sú tam čestní ľudia,“ povedal v RTVS premiér Igor Matovič z OĽaNO. Slovensko sa podľa neho nemusí báť, že by do funkcie nominovali ľudí ako predchádzajúceho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku či Čižnára.

Prvým potvrdeným menom je Daniel Lipšic, bývalý minister vnútra a spravodlivosti za KDH, bývalý predseda strany Nova a advokát rodiny Kuciakovcov v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice.

„Je to jedno z veľmi kvalitných mien, o ktorých sa diskutuje,“ potvrdil v televízii Markíza predseda SaS Richard Sulík s tým, že by ho podporila aj jeho strana.

Čentéš by nomináciu prijal

Zatiaľ nepotvrdeným kandidátom môže byť prokurátor Jozef Čentéš, ktorého za generálneho prokurátora zvolila po konfliktoch koalícia za vlády Ivety Radičovej v júni 2011. Prezident Ivan Gašparovič ho odmietol vymenovať.

"Ak budem mať podporu, pôjdem do toho a som pripravený sa o túto funkciu uchádzať," povedal Čentéš pre SME.

Ústavný súd v decembri 2014 uznal, že Gašparovič porušil jeho právo na prístup k voleným funkciám. Kancelária prezidenta mu vyplatila odškodné 60-tisíc eur.

Ak by sa koalícia rozhodovala medzi Čentéšom a Lipšicom, aktuálny zákon by do funkcie pripustil len prvého z nich.

Lipšic len ak zmenia zákon

Sám Lipšic možnosť, že by mohol byť novým generálnym prokurátorom zatiaľ považuje za teóriu. „Ja v súčasnosti nespĺňam podmienky, keďže nie som prokurátorom,“ povedal.

Koalícia sa aj preto môže pokúsiť zmeniť pravidlá, pripustil Sulík. Zmenu má vláda aj v programovom vyhlásení, ktoré parlament schválil vo štvrtok.

"Vláda presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu," píše sa v programe kabinetu Igora Matoviča.

Čižnár vo funkcií môže zotrvať až do vymenovania jeho nástupcu. Koalícia tak má stále dosť času, aby zmeny presadila.

V médiach sa ako o kandidátoch špekuluje aj o prokurátoroch Marošovi Žilinkovi, Vasiľovi Špirkovi a Jánovi Šantovi. Diskutovať o menách aj spôsobe voľby má koaličná rada.

Lipšic z politiky odišiel po nehode

Z politiky Lipšic odišiel po tom ako v septembri 2016 v Bratislave zrazil 72-ročného muža. Znalecký posudok za príčinu označil rýchlosť a nedostatočnú pozornosť, alkohol v krvi mu nezistili.

Dostal tri roky podmienečne a zákaz viesť vozidlá všetkého druhu na šesť rokov.

Krátko po nehode sa vzdal poslaneckého mandátu a vrátil sa k advokácii. Rodine zosnulého dôchodcu zaplatil odškodné.