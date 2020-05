Sloboda slova a médií je základ pre demokraciu, zhodli sa viacerí členovia vlády a prezidentka

Prezidentka Čaputová sa novinárom poďakovala za ich prácu.

3. máj 2020 o 18:22 TASR

BRATISLAVA. Pre demokraciu je životne nevyhnutné, aby sa v nej mohli slobodne šíriť informácie, myšlienky a názory.

Na sociálnej sieti to vyhlásila prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače.

"Táto sloboda je dôležitá pre každého občana demokratického a právneho štátu, ale pre novinárov je to najdôležitejšie právo, lebo bez možnosti slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie by sa z ich povolania stalo nedôstojné zamestnanie," uviedla hlava štátu.

Novinárom sa Čaputová poďakovala za ich prácu v záujme toho, aby bola verejnosť informovaná a to aj o veciach, o ktorých mnohí nechceli a nechcú nič vedieť.

Prezidentka zároveň dôrazne odmieta všetky verbálne a fyzické útoky, zastrašovanie a šikanu, ktorým čelia mnohí novinári v súvislosti so svojou prácou.

Bez slobodnej práce novinárov nemôže fungovať demokratická spoločnosť ani právny štát. Pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače to na sociálnej sieti zdôraznila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

"Sloboda prejavu a právo na informácie sú základnými princípmi demokracie. Bez slobodnej práce novinárov a novinárok nemôže fungovať demokratická spoločnosť ani právny štát. Podľa Európskeho súdu, novinár, novinárka, je watchdog demokracie, doslova jej strážny pes," uviedla Kolíková s tým, že si váži prácu novinárov.

Ministerstvo kultúry na sociálnej sieti skonštatovalo, že nezávislý výkon novinárskeho povolania stále nie je samozrejmosťou a poukázalo na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazalo prijať nový mediálny zákon s dôrazom na posilnenie nezávislostí a ochrany novinárov.

"Môžeme občas šomrať, čo to v tých novinách píšu a asi aj budeme. No sloboda slova a teda aj médií, plus poctivá práca novinárov je základom pre zachovanie si aj ostatných slobôd pre nás všetkých. A tiež pre lepšie, spravodlivejšie a transparentnejšie spravovanie krajiny," poznamenala ministerka kultúry.

Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) to vidí podobne. Slobodné médiá označila za pilier demokracie a nástroj, aby spoločnosť nepodľahla populistickým demagógom a klamárom. Podotkla, že sloboda médií je záväzkom pre štát, aby ju chránil, ale aj záväzkom pre novinárov, aby fakty boli na prvom mieste.

"Objektívne spravodajstvo a nasadenie novinárov, ktorí v prvej línii zabezpečujú aj aktuálne informácie o pandemickej situácii, je jedným z dôležitých prvkov demokracie a otvára perspektívy efektívnej ochrany ľudských práv," skonštatoval rezort diplomacie.

Pripomenul, že Slovensko sa 30. apríla 2020 pripojilo k vyhláseniu Koalície pre slobodu médií a že už od roku 2019 je jej členom.