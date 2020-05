Katriak zo súdnej rady: Na stretnutí s vyšetrovateľom Láskom nás sledovali

Kočnerovo kompro označil Katriak za nezmysel.

4. máj 2020 o 17:19 Roman Cuprik

Marian Kočner chcel, aby sa medzi policajtov dostala informácia, že vyšetrovateľ zmeniek Jaroslav Láska a jeho známy Martin Katriak, ktorý je v súčasnosti vedúcim kancelárie Súdnej rady, sa nechali Kočnerom korumpovať. Katriak údajnú korupciu označuje za nezmysly a naopak pre SME opísal, ako Lásku počas vyšetrovania zmeniek niekto sledoval.

Poznáte sa s Jaroslavom Láskom?

Poznáme sa dlhodobo, sme kamaráti. On je z Lučenca a vždy, keď príde do Bratislavy, snažím sa s ním stretnúť.

V Kočnerovej správe sa píše, že „prostriedkami operatívnej techniky bolo zadokumentované“ vaše stretnutie s vyšetrovateľom Láskom v nákupnom centre Polus 3. mája. Udialo sa toto stretnutie?

Najprv by som chcel povedať, že keď v prvej polovici roka 2018 pán Láska dostal spis zmenky, hovoril mi, že to bude náročná práca. Jednak je ten spis komplikovaný, ale cítil aj tlak verejnosti. Potom zistil, že ho niekto sleduje. Hovoril mi o tom, už keď sme si dohadovali to stretnutie v Poluse.

Zbadali ste niečo podozrivé aj na tom stretnutí?

Áno, bolo to veľmi drzé sledovanie. My sme si vtedy aj naschvál sadli tak, aby nás nebolo vidieť. Zrazu tí ľudia za nami prišli a obzerali si nás. Bola to neuveriteľná situácia a aj ja sám som začal mať obavy, či som nebol vtiahnutý do nejakej spravodajskej hry. Treba pripomenúť, že vtedy bol ešte Kočner na slobode a mal veľký vplyv.