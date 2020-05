Paška bol milionár a ani to nie je všetok jeho majetok (prehľad)

KOŠICE, BRATISLAVA. Niekdajší predseda parlamentu a podpredseda Smeru Pavol Paška, ktorý počas pôsobenia vo verejných funkciách zatajoval svoje príjmy, bol milionár.

Denník SME získal podrobnosti z dedičského konania po Paškovi zo súdneho uznesenia o dedičstve, ktoré sprístupnil Okresný súd Košice I podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

V dedičskom konaní si jeho rodina rozdelila osobný majetok v hodnote 1,2 milióna eur, nenachádzali sa v ňom však nehnuteľnosti, o ktorých bolo známe, že ich Paška užíva.

Na základe účtovných výkazov Paškovej firmy Komed denník SME zistil, že Paška vlastnil ďalší majetok za 1,3 milióna eur, ktorý jeho blízki takisto získali.

Súvisiaci článok Chobotnica v slovenskom zdravotníctve ctí rodinu a veľké peniaze Čítajte

Tieto zistenia potvrdzujú pochybnosti o pôvode Paškovho majetku.

Od roku 2002 bol poslancom Národnej rady SR, z čoho mu plynul plat do 30-tisíc eur ročne a iné príjmy, napríklad z podnikania nevykazoval. Takže aj keby všetok svoj plat odkladal, dokázal by usporiť maximálne do 400-tisíc eur, čo je výrazne menej, ako bolo zistené v dedičskom konaní.

Nie je to všetko, sejf bol prázdny

Neexistuje všeobecne akceptovaná definícia milionára, zvyčajne si ju určujú časopisy, ktoré zostavujú rebríčky milionárov.