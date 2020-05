Prijímačky na osemročné gymnáziá by sa mohli konať od 15. júna, uviedol minister

Rozhodnutie o otváraní škôl v júni je na konzíliu odborníkov.

7. máj 2020 o 13:51 SITA

BRATISLAVA. Prijímačky na osemročné gymnáziá by sa mohli konať od 15. júna. Na štvrtkovej tlačovej konferencii po rokovaní vlády to povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Rozhodnutie o otváraní škôl v júni je podľa jeho slov na konzíliu odborníkov. Verí, že najneskôr v septembri sa všetci žiaci vrátia do škôl, aj keď vyučovanie nebude podľa neho štandardné.

„Diskutujeme o tom, za akých podmienok a akým spôsobom môžeme pristúpiť k otvoreniu škôl. Najskôr by mali byť otvorené materské a isté stupne základných škôl. Bolo by to dobrovoľné na základe rozhodnutia zriaďovateľov škôl. Musí to však odobriť aj Úrad verejného zdravotníctva,“ ozrejmil minister.

Zároveň sa vyjadril aj k systému fungovania letných škôl. „Sú to dobrovoľné stretnutia zriaďovateľov, riaditeľov, rodičov, študentov a dobrovoľníkov, ktorých cieľom je hravým spôsobom si zopakovať učivo,“ doplnil Gröhling.



Školy sú zatvorené od 16. marca do odvolania a výučba sa uskutočňuje dištančnou formou. Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia.