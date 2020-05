Gröhling verí, že v septembri sa do škôl vrátia všetci školáci

Rozhodnutie o otváraní škôl v júni je podľa slov ministra na konzíliu odborníkov.

7. máj 2020 o 14:34 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) verí, že v septembri sa po obmedzeniach proti pandémii Covid-19 do škôl vrátia všetci školáci a začne sa klasické vyučovanie.

Ako uviedol po štvrtkovom rokovaní vlády, pripravujú sa aj kroky k tomu, aby prvé mesiace nového školského roka 2020/2021 boli nábehové.

Súvisiaci článok Minister Gröhling vylúčil plošné otváranie škôl Čítajte

Štátny pedagogický ústav podľa jeho slov pripravuje analýzu, ako sa bude od septembra realizovať vyučovanie.

"Musíme si uvedomiť, že september bol vždy mesiacom, počas ktorého sa opakovalo učivo z predchádzajúceho školského roku, takže v rámci toho budeme aj nejakým spôsobom fungovať," uviedol.

Rozhodnutie o otváraní škôl v júni je podľa slov ministra na konzíliu odborníkov.

"Čo sa týka návrhov, tak by to bolo otvorenie materských škôl a základných škôl. Bolo by to však dobrovoľné otvorenie na základe zriaďovateľov," priblížil minister. Zároveň sa vyjadril aj k systému fungovania letných škôl.

"Sú to dobrovoľné stretnutia zriaďovateľov, riaditeľov, rodičov, študentov a dobrovoľníkov, ktorých cieľom je hravým spôsobom si zopakovať učivo," uzavrel Gröhling.