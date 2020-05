Správy, ktoré zaujali cudzincov.

9. máj 2020 o 9:55 The Slovak Spectator

1. Najprv som musel rozmrznúť. Príbeh Slováka ktorý zachránil lotyšské aerolinky: The man who saved a national airline before turning 30

2. Slovenské hranice ostávajú zatvorené. Napriek mnohým otázkam právnikov a mimovládok: Legal questions raised as border closures extended

3. To, čo sa naučíme teraz, nám môže pomôcť keď príde ďalšia pandémia. Prečítajte si rozhovor s ombudsmankou: We need to learn now to react better if another pandemic comes

4. Ako Indiana Jones. Aj historické nápisy majú svoje tajomstvá: Work of epigrapher is as exciting as that of Indiana Jones

5. V Tatrách opäť premávajú lanovky: Cable cars running in the Tatras again

6. Na Slovensku máme miesto, kde sa budete cítiť ako v Japonsku: Thousands of blossoming cherry trees lure tourists

7. Spoznávajte slovenské pamiatky zodpovedne: Virtual visit to Spiš Castle and the Dobšinská ice cave

8. Slovensko s pomocou biznisu príliš otáľa: Delayed government assistance put Slovakia’s competitiveness at risk

9. Ako postaviť máj počas koronakrízy: Slovak maypoles in the pandemic

10. Lukáš Fila: Mediálny trh odolával globalizácii aj keď boli hranice otvorené: For Slovak journalists, borders started reappearing long before the virus

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.