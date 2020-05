Dobré ráno: Pavol Paška bol milionár

Možno ste už naňho aj zabudli, ale pravdepodobnejšie je, že ste len nečakali, že sa o ňom budeme ešte v roku 2020 aj významnejšie rozprávať. A predsa.

Bývalý predseda parlamentu Pavol Paška, ktorý pred dvomi rokmi náhle umrel, po sebe zanechal majetok, ktorého delenie naznačuje, že o svojom bohatstve nehovoril vždy a podľa všetkého pravdu.

To, čo bolo častým predmetom dohadov a novinárskeho pátrania, teraz aspoň čiastočne odhaľuje (aktuálne) dedičské konanie.

Pozrel sa naň investigatívny reportér denníka SME – Adam Valček, s ktorým sa o téme rozprávala Nikola Bajánová.

Krátky prehľad správ

Kajetán Kičura ostáva vo väzbe. Včera o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu. Bývalý šéf správy štátnych hmotných rezerv sedí vo väzbe pre podozrenie z korupcie. Jeho rodina nadobudla lukratívne byty za podozrivých okolností, pričom nejde len o nízku cenu. Ako zistila Nadácia Zastavme korupciu v relácii Cez čiaru, pôvodný majiteľ Ján Hečko, ktorý ich Kičurovcom odpredal, mohol profitovať z obchodov spojených so štátnymi hmotnými rezervami.

Vo využití eurofondov patríme do trojky najhorších krajín Únie. Závažným problémom sú chyby, ktoré pri čerpaní robíme. V minulom programovacom období pre ne muselo Slovensko vrátiť takmer jednu miliardu eur. Podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová chce preto meniť legislatívu.

Verejní obstarávatelia vo viacerých tendroch požadovali bezpečnostný certifikát C4 v rozpore so zákonom. Zistil to Úrad pre verejné obstarávanie. Okrem iného špeciálny certifikát vyžadovali aj v situáciách, kedy nebol odôvodnený. Úrad v tejto súvislosti poukazuje najmä na podmienky upravené v prospech spoločnosti BONUL.

V Česku by rúška mohli byť povinné už iba v uzavretých priestoroch ako napríklad v MHD, nákupných centrách a na úradoch. Na ulici by ich nosenie mohlo byť iba odporučené. Na Slovensku dostali po deťoch do dvoch rokov a ľuďoch s poruchami autistického spektra rúškovú výnimku aj umelci.

Astronómovia získali novú pozoruhodnú snímku Jupitera. Vyhotovil ju teleskop na Havaji a je jednou z najostrejších, aké sa doteraz zo Zeme podarilo spraviť. Infračervená snímka umožňuje vedcom vidieť aj cez hmlu a tenké oblaky vo vrchnej vrstve atmosféry Jupitera.

