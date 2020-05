Galko opäť pracuje na ministerstve obrany

Galko by sa mohol stať novým šéfom podniku Letecké opravovne Trenčín.

11. máj 2020 o 16:40 (aktualizované 11. máj 2020 o 17:06) TASR

BRATISLAVA. Bývalý šéf rezortu obrany Ľubomír Galko opäť pracuje na ministerstve obrany. Pre TASR to potvrdil samotný Galko.

Podľa informácií Topky.sk by sa mal stať novým riaditeľom podniku Letecké opravovne Trenčín.

"Potvrdzujem, že v súčasnosti som štátnym zamestnancom na Ministerstva obrany," uviedol Galko.

S otázkami o svojom možnom menovaní za riaditeľa opravovní odkázal na ministerstvo.

Naď rozhodne po previerkach

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) po pondelkovom zasadnutí vlády potvrdil, že Galko opäť pôsobí na ministerstve.

Nevylúčil, že by Galko mohol viesť opravovne alebo iný podnik ministerstva.

Naď rozhodne o Galkovej budúcnosti v rezorte po bezpečnostných previerkach.

"Vôbec nevylučujem ani to, že ho využijem aj pri riadení podnikov ako takých, či to budú letecké opravovne alebo nejaký iný podnik, to sa ešte rozhodnem," vyhlásil Naď.

Podotkol, že nech sa s Galkom spájajú akékoľvek kauzy, nikto nemôže spochybňovať to, že bojoval proti korupcii a netransparentnosti. "A práve takéhoto človeka v rezorte potrebujem," skonštatoval minister.

Letecké opravovne Trenčín sa dostali podľa Naďa za bývalých manažmentov do "absolútne katastrofálnych čísel".

Deklaroval preto v podniku zmeny, ktoré povedú k transparentnosti. Napríklad šéf LOTN sa má vyberať na základe výberového konania.

Raši hovorí o pomste Matoviča

Podpredseda opozičného Smeru Richard Raši na sociálnej sieti označil možné menovanie Galka za šéfa opravovní za pomstu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) koaličnému partnerovi Richardovi Sulíkovi (SaS), v ktorého strane Galko pôsobil.

Raši poukázal tiež na Galkove kauzy vo funkcii ministra, napríklad odpočúvanie či armádny nákup nepoužiteľných pneumatík.

Galko pôsobil ako minister obrany za stranu SaS počas vlády Ivety Radičovej. Z funkcie ho odvolali pre kauzu odpočúvania novinárov spojenú s vtedajším Vojenským obranným spravodajstvom.

Po konflikte v SaS Galko spolu s viacerými tvárami od sulíkovcov odišiel. V tohtoročných parlamentných voľbách neúspešne kandidoval za Demokratickú stranu, ktorá vo voľbách získala 0,14 percenta hlasov.