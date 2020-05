Dobré ráno: Vadala chcel od Troškovej, aby vybavila colníka

Čo ukázali správy medzi mafiánom a štátnou radkyňou.

12. máj 2020 o 23:06 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/bhw6c-dc3741?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Vieš, že mám rada smer aj premiér, keď nepoznám osobne, lebo 12 rokov som bojoval pre smer a budem ďalej, lebo veľa sú môj kamaráti.

Tak znie správa, ktorú posielal Antonino Vadala Márii Troškovej v auguste 2017.

Tá už vtedy pôsobila po boku vtedajšieho premiéra Roberta Fica. Svojho času pritom Fico chcel, aby sa novinári Troškovej ospravedlnili.

Vraj jej súkromie a komunikácia s bývalým milencom je iba jej vec... lenže sa zdá, že Trošková sa s Vadalom nebavila len o súkromí. Ale aj o tom, koho kam treba dosadiť.

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Smer by nemal ignorovať Pellegriniho potenciál, odkázal straníkom podpredseda strany Richard Raši. Vyslal tak ďalší signál Robertovi Ficovi predtým, ako sa v Smere bude rozhodovať o novom predsedovi. Peter Pellegrini už naznačil, že v prípade neúspechu je ochotný zo Smeru aj odísť.

Minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina si myslí, že obchody by mali v nedeľu zostať zatvorené aj po pandémii. Minister hospodárstva Richard Sulík mu odkázal, že on je teda zásadne proti a že Matovič mu sľúbil, že zatvorené obchody v nedeľu budú len počas mimoriadneho stavu.

Vojaci by policajtom mohli pri strážení hraníc pomáhať až do decembra 2021. Hovorí to dokument, ktorý bol predložený na schválenie vládou. Spomína sa tam zatiaľ asi dvesto vojakov.

Čína chce vo Wu-chan otestovať na nový koronavírus všetkých jedenásť miliónov obyvateľov. V meste sa totiž v posledných dňoch začali objavovať nové prípady nákazy. Kritici ale hovoria, že testovať sa malo predtým, ako sa mesto znovu otvorilo, nie teraz.

Vedci dokázali vytvoriť umelé chloroplasty, ktoré sú pri fotosyntéze rýchlejšie a efektívnejšia ako príroda. Pri úprave mechanizmu využili enzýmy z deviatich rôznych organizmov, výsledkom by mohli byť rýchlejšie rastúce a odolnejšie rastliny, ale aj nové materiály či lieky.

Odporúčanie

Je to najpopulárnejší kurz v tristoročnej histórii Yalovej univerzity. A ten kurz je vlastne vedeckým pohľadom na to, ako v dnešnej dobe dosiahnuť šťastie. Žiadne rady ezoterikov, homeopatov a podobných šarlatánov: iba normálne vedecké štúdie a akademická pôda. Navyše, okrem študentov univerzity sa dnes na tento kurz môžu prihlásiť aj ľudia cez internet a urobili tak už milióny. Mojim dnešným odporúčaním je epizóda Ako byť šťastným podcastu Today Explained, ktorý o kurze aj o šťastí rozpráva. V čase koronakrízy tú odpoveď tak trochu potrebujeme všetci.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Rozhovory ZKHje diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Zaklínač je miniséria zo sveta Zaklínača. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať televíznemu seriálu.

Dobrú chuť je týždenný podcast denníka SME o jedle, jedení, varení aj kulinárstve.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Kvantum ideí je dialogický podcast o veľkých otázkach života a sveta, v ktorom sme sa ocitli. Diskutujú Jaroslav Varchola (vedec) a Jakub Betinský (filozof).

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.