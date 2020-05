Raši považuje nové ministerstvo za zbytočné. Prezidentku vyzval, aby zákon nepodpísala

Poslanci Smeru kritizovali aj novelu zákona o štátnej službe.

13. máj 2020 o 13:26 SITA

BRATISLAVA. Zmena Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je podľa strany Smer-SD „absolútne zbytočná“ a nebude mať žiadny efekt.

Na tlačovej konferencii pred budovou parlamentu to vyhlásil podpredseda Smeru-SD Richard Raši.

Podľa neho nie je dôvod, aby parlament túto zmenu kompetenčného zákona schválil v zrýchlenom režime. Raši požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby navrhovaný zákon nepodpísala.

V prípade, že ho podpíše, má dať podnet na ústavný súd, aby sa vyjadril k tomu, či boli splnené podmienky na skrátené legislatívne konanie.

Vytváranie pozícií pre poslancov Za ľudí

V súčasnosti je podpredsedníčkou vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).

Podľa Rašiho premena úradu podpredsedu vlády na ministerstvo‚ vytvára nové teplé miestečká pre štátnych tajomníkov, ktorými sa stanú dvaja poslanci za stranu Za ľudí, a to Vladimír Ledecký a Marek Antal.

„Vznik tohto úradu berieme čisto ako posilnenie politických štruktúr, aby sa agenda strany Za ľudí, ktorá prudko atakuje hranicu pod tri percentá, vedela takto presadzovať,“ vyhlásil Raši.

Ako ďalej uviedol, vytvorenie ministerstva znamená mesačne desiatky tisíc eur navyše. Tie sa vynaložia na platy štátnych tajomníkov, sekretariáty, šoférov, limuzíny.

Ďalšie náklady pôjdu na nové tlačivá, pečiatky, webové stránky, vizitky a na nové logá.

Vláda podľa Tomáša neplní vlastný program

Predstavitelia Smeru-SD kritizovali tiež novelu zákona o štátnej službe, o ktorej rokuje parlament v skrátenom konaní. Poslanec Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD) povedal, že novela mení pravidlá preto, aby si vláda mohla dosadiť svojich nominantov do štátnej služby.

„Dnes koaličný valec 93 poslancov schváli zákon, ktorý umožní robiť také čistky, aké tu komunisti nepredvádzali v 50-tych rokoch,“ vyhlásil Šutaj Eštok.

Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) tvrdil, že vláda neplní vlastné programové vyhlásenie o obsadení miest v štátnej správe na základe osobnostných a odborných predpokladov.

Podľa neho vládne strany uprednostnili politické nominácie. Upozornil, že sa do zákona opätovne zavádza dočasná štátna služba. „Oni argumentujú, že len dočasne dajú svojich ľudí do funkcií a potom prebehne riadne transparentné výberové konanie.

Stavím sa s predstaviteľmi vládnej koalície o fľašu koňaku, a vyhrám toľko fliaš, že by sa zo mňa mohol stať alkoholik. Presne viem, ako to dopadne,“ tvrdil Tomáš. Pokračoval, že ľudí, ktorých si koalícia dosadí do dočasnej služby, potom vyhrajú aj vo výberových konaniach.

„Za čerešničku na torte“ považuje, že generálny tajomník ministerstva, čo je tretí najvyšší post v rezorte, nebude musieť spĺňať podmienku trojročnej praxe vo verejnej správe.

Podľa Tomáša túto podmienku presadil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), ktorý chce za generálnu tajomníčku svojho ministerstva dať dcéru Ľubomíra Plaia.

„Plai bol prvým predsedom úradu pre štátnu službu, ktorého úlohou bolo profesionalizovať štátnu službu. Toto je symbol celého transparentného a odborného výberu ľudí,“ dodal Tomáš.