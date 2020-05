SIS nesledovala komando riadené Petrom Tóthom

Šéf SIS Pčolinský uviedol, že sledovali aj jeho.

13. máj 2020 o 16:22 TASR

BRATISLAVA. Sledovacie komando Petra Tótha sledovali profesionáli, ale nebola to Slovenská informačná služba (SIS).

Po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS to uviedol jej riaditeľ Vladimír Pčolinský.

Tóthove komando si nevšimlo, že je sledované

Ten zároveň pochybuje, že to bola zahraničná tajná služba.

"Robili to ľudia, ktorí to robiť vedeli a robili to tak dobre, že tí, ktorí mali byť tí údajne špičkoví profíci, si to nevšimli," uviedol Pčolinský na margo správy, o ktorej informoval vo februári denník Sme.

Správu odoslal Úrad inšpekčnej služby vtedajšiemu riaditeľovi Národnej protizločineckej jednotky a v stredu riaditeľovi NAKA Branislavovi Zurianovi v apríli minulého roka.

Jej obsah pojednával o tom, ako skupina ľudí okolo Miroslava Kriaka sledovala viacerých politikov a novinárov, vrátane neskôr zavraždeného Jána Kuciaka.

Sledovali aj Pčolinského

Autenticitu dokumentu potvrdzujú najmä naskenované fotografie zo sledovania sledovačov, ktoré doteraz neboli zverejnené. Zo sprievodných textov vyplýva, že pochádzajú z rokov 2016 a 2017.

Pčolinský na brífingu doplnil, že sledovali aj jeho, čo korešponduje so svedeckými výpoveďami Miroslava Kriaka a Štefana Mlynarčíka.

Tí hovorili pred senátom Špecializovaného trestného súdu v januári o tom, ako sledovali neskôr zavraždeného novinára, ale aj skupinu ľudí okolo Daniela Lipšica, vrátane Pčolinského.

"Prečítal som si aj svoj rozhovor, ktorý som mal mať s človekom, ktorého som v živote nestretol. Rozhovor o témach, ktoré mi nič nehovorili a o menách, ktoré nepoznám," uviedol Pčolinský.

Ten si vysvetľuje činnosť Tóthovho komanda aj tak, že si niektoré správy zo sledovania vymýšľali.

V kauze sledovania novinárov doposiaľ nikoho neobvinili. Fotky Jána Kuciaka, ktoré zo sledovania vzišli, odovzdal Peter Tóth podľa vlastných slov obžalovanému Marianovi Kočnerovi.

Boli to tie isté fotky, ktoré neskôr ukázala Alena Zsuzsová Zoltánovi Andruskóovi. Ten ich posunul vykonávateľom vraždy novinára.