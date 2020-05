Naď: Galko nie je trucpodnik, bude bojovať proti korupcii

BRATISLAVA. Ministerstvo obrany SR už oznámilo americkej strane svoju predstavu o úprave splátok za stíhacie lietadlá F-16.

"Prvotná odpoveď, zatiaľ neoficiálna, je, že sa budú snažiť vyhovieť tejto požiadavke a výrazným spôsobom to zníži splátku za stíhačky F-16 na budúci rok, čo je pre rezort naozaj veľmi dobrá správa," uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na stredajšej tlačovej konferencii.

Splátka pohltí veľkú časť rozpočtu

Naď už viackrát upozornil, že splátka za stíhačky pohltí veľkú časť rozpočtu rezortu obrany. Slovensko za ne už zaplatilo 900 miliónov eur.

Druhá tohtoročná splátka predstavuje ďalších približne 150 miliónov a budúci rok treba zaplatiť viac ako pol miliardy eur.

Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby uzavrel koncom roka 2018 bývalý šéf rezortu Peter Gajdoš (SNS).

Prvé štyri stíhačky by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023.

Súčasťou zmluvy je aj letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu.

Naď: Galko nie je trucpodnik

Jaroslav Naď sa vyjadril aj pôsobeniu bývalého poslanca a ministra obrany Ľubomíra Galka v jeho rezorte. Vylúčil akékoľvek politikárčenie.

Poslanec Richard Raši (Smer-SD) totiž obvinil premiéra Igora Matoviča, že sa snaží pomstiť Richardovi Sulíkovi (SaS) za súčasné spory ohľadom otvárania ekonomiky.

„Vylučujem, že by to bol nejaký trucpodnik z mojej strany. Igor Matovič mi nikdy nezasiahol ani do jedného mena, ktoré by som mal zamestnať, alebo opačne, na tomto ministerstve. Ľuba Galka poznám z jeho pôsobenia na tomto ministerstve a je tu na boj proti korupcii,“ zdôraznil Naď.

Matovič to komentoval tak, že si Galkovi po posledných hlasovaniach Demokratickej strany v parlamente myslel síce svoje, no v rezorte obrany je podľa neho roboty ako na kostole a on vníma, že Galko bude užitočný.

Kroky ku transparentnosti vo verejnej správe

Predstavitelia OĽaNO sa vyjadrovali aj k zmenám v štátnej správe. Smer-SD totiž kritizuje vládu, že sa snaží účelovo meniť zákony tak, aby na miestach v štátnej správe mohla zamestnávať „svojich ľudí“.

„Mne príde naozaj smiešne, keď ľudia ako Raši, Žiga a Pellegrini či Tomáš, ktorí 15-krát novelizovali zákon o štátnej službe od roku 2017 idú niečo takéto rozprávať. Nečelíme len koronakríze, ale aj chobotnici Smeru,“ uviedol Naď.



Podľa Matoviča bola v minulosti kľúčom k úspechu v štátnej správe stranícka knižka. Myslí si, že Smer-SD za posledných 12 rokov takto vyhnal a vymenil v štátnej správe desaťtisíce ľudí. Chce to vraj zmeniť.

„To, že vyhodíme tisícky ľudí, ktorých tam naťahal Smer? Tak áno, vyhodíme ich, ale len preto, aby sme mohli urobiť transparentné výberové konania a konečne obsadiť štátnu správu profesionálmi,“ uzavrel premiér.