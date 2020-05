Minister vnútra Mikulec odvolal šéfa Nemocnice sv. Michala

Marian Križko si písal s Kočnerom.

13. máj 2020 o 19:12 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Minister vnútra Roman Mikulec na podnet Nadácie zastavme korupciu odvolal šéfa Nemocnice sv. Michala Mariána Križka.

„Na neprofesionálne riadenie Mariána Križka sme upozorňovali ešte predošlú ministerku Sakovú. Nereagovala. Nový minister uznal, že dôvodov na odvolanie bolo viac než dosť,“ píše sa v stanovisku nadácie.

Ako prvý na to upozornil portál Aktuality.sk

Súvisiaci článok Riaditeľ Nemocnice sv. Michala Križko má Sakovej dôveru Čítajte

Križko bol za prvej vlády Roberta Fica od roku 2007 námestníkom vtedajšieho riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava Richarda Rašiho (Smer), ktorý sa neskôr stal ministrom zdravotníctva.

V roku 2008 sa stal predsedom predstavenstva Nemocnice sv. Michala, ktorá v roku 2015 získala novú budovu na Cintorínskej ulici v Bratislave.

Marián Križko už pred rokmi podľa nadácie netransparentne obstaral zariadenie novej nemocnice za vyše 22 miliónov eur a v tendri za vyše 230-tisíc eur za zvláštnych okolností nakupoval nábytok a dezinfekčné potreby.

Súvisiaci článok Státisícový tender pre firmu zo sídliska? Križko z Threemy "súťažil" podozrivo Čítajte

Denník SME v októbri 2019 zverejnil aj jeho komunikáciu s Marianom Kočnerom, v ktorej si Križko cez Threemu dohadoval rozšírenie nemocnice tak, aby na tom mohol zarobiť Marian Kočner.

Rozšírenie nemocnice malo prebehnúť formou verejnej súťaže, v ktorej by vyhral Kočner a nemocnica by umiestnila svoje pracoviská do jeho budovy, ktorá stojí hneď vedľa.

Nemocnica nové priestory napokon kúpila až minulý rok, keď už bol Kočner vo väzbe.