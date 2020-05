Mamojka mohol podľa Kolíkovej odísť z funkcie skôr

Zvolenie Šikutu za sudcu najvyššieho súdu vníma Kolíková ako dobrú správu pre štát.

14. máj 2020 o 12:03 SITA

BRATISLAVA. Bývalý ústavný sudca Mojmír Mamojka sa mohol svojej funkcie vzdať skôr.

Povedala to vo štvrtok pred rokovaním vlády ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Podozrenia voči Mamojkovi boli silné

Vysvetlila, že sú situácie, kedy je správne, aby sami sudcovia vyhodnotili, že je na mieste ukončenie výkonu funkcie. Samo o sebe to podľa ministerky môže pomôcť k navráteniu dôvery v justíciu.

Kolíková uviedla, že Mamojka čelil takým podozreniam, kedy bolo priam nevyhnutné, aby urobil tento krok.

Ministerka zároveň nevidí dôvod na spájanie výberových konaní na pozíciu generálneho prokurátora a chýbajúceho člena ústavného súdu.

Nevylučuje však, že by sa to mohlo uskutočniť v podobnom časovom slede. Závisieť to však bude od príslušného výboru v Národnej rade a od toho, ako si to usporiada vo svojom harmonograme.

„Voľba generálneho prokurátora je jedna vec a voľba kandidáta na ústavného sudcu je druhá,“ podotkla.

Zvolili nového šéfa

Zvolenie Jána Šikutu za sudcu najvyššieho súdu vníma Kolíková ako dobrú správu pre Slovensko.

Šikutu ešte musí do funkcie vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová. Ministerka poznamenala, že nepozná žiadne vážnejšie výhrady k jeho zvoleniu, ktoré by voči jeho osobe zazneli.

Dodala, že Šikuta má bohaté skúsenosti s dvoma inštitúciami, ktoré zdieľajú absolútne hodnoty ľudských práv, a to Vysoký komisár pre utečencov a Európsky súd pre ľudské práva. Podľa nej je presne to, čo potrebuje najvyšší súd.

„Myslím si, že to potrebuje nielen ako inštitúcia, aby získala v tomto kredit, ale aj čo sa týka práci voči sudcom. Je dôležité, aby tam bol človek, ktorý bude voči nim demokrat,“ povedala.