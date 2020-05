Mikulec tvrdí, že proti Lučanskému nevedie otvorenú vojnu

Minister vnútra tvrdí, že o odobratí ochranky šéfovi polície nerozhodoval.

14. máj 2020 o 13:29 SITA

BRATISLAVA.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) tvrdí, že odobratie ochranky a šoféra policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému nebolo jeho rozhodnutím.

Vyjadril sa tak vo štvrtok 14. mája na tlačovom brífingu.

Taktiež povedal, že systém inteligentnej štátnej karantény je už hotový, dozerať na jej dodržiavanie budú aj policajti. Na to, či Lučanský vydrží vo svojej pozícii celé funkčné obdobie, odpovedať nevie.

Mikulec spory popiera

„Ja som nezobral ochranku Lučanskému, máte zlú informáciu a aj som to niekoľkokrát komunikoval, že to bolo autonómne rozhodnutie riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov,“ reagoval minister na otázky novinárov s tým, že on sa s takýmto rozhodnutím oboznámil.

Dodal, že proti Lučanskému nevedie otvorenú vojnu. V prípade budúcnosti policajného prezidenta nevedel odpovedať na otázku, či si vie predstaviť jeho zotrvanie na poste do konca funkčného obdobia.

„Ja si neviem predstaviť, čo bude ešte zajtra, nebudem vám odpovedať na to, čo bude za päť rokov,“ povedal.

Domácu karanténu budú kontrolovať

Proces inteligentnej štátnej karantény je už podľa neho hotový. Vysvetlil, že policajti aj kompetentní funkcionári Policajného zboru, ktorí majú na starosti opatrenia na hraniciach, sú začlenení v tíme, ktorý inteligentnú štátnu karanténu pripravoval.

„Samozrejme, s tým súvisí aj následná kontrola vykonávania domácej karantény. Bude to v spolupráci s úradmi regionálnych hygienikov a Policajný zbor toto bude zabezpečovať takisto, že budú vykonávať kontrolu v prípade, že niekto tú domácu karanténu poruší,“ uzavrel.