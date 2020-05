Dobré ráno: Najväčšie sucho za posledných 70 rokov

Sucho, aké sme nezažili, zmení naše životy. Čím skôr, tým lepšie.

14. máj 2020 o 23:30 Zuzana Kovačič Hanzelová, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/u4vcs-dc7610?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=107&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Vyprahnutá Domaša, suchá rozpraskaná pôda, suché lesy, ktoré vzbĺknu ako škatuľka zápaliek.

Rekordné sucho najviac ohrozuje Záhorie a juhozápad Slovenska a poznačí aj úrodu.

Čo je však horšie, Slovensko sa na podobné suchá musí pripraviť.

Klimatická zmena mení aj zrážky a tých bude každý rok menej a menej. Odborníci hovoria, že Slováci by mali prehodnotiť naše postoje k vode, a viac ňou šetriť.

Viac so zástupcom šéfredaktorky Ondrejom Podstupkom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Poslanci nevzali na vedomie výročnú správu ombudsmanky Patakyovej. Proti boli kotlebovci, Sme rodina a viacerí poslanci OĽANO. V parlamente sa diskusia strhla najmä na interrupcie a práva LGBTI ľudí.

Kajetána Kičuru nahradí na poste riaditeľa Štátnych hmotných rezerv poradca Richarda Sulíka Ján Rudolf. Jedným z jeho prvých krokov bude podrobný audit celej inštitúcie. Najvyšší súd zatiaľ zamietol sťažnosť Kajetána Kičuru, a ostáva vo väzbe.

Inteligentná karanténa by sa mala spustiť v pondelok. Sľubuje to premiér Matovič. Ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, si budú môcť vybrať aj domácu karanténu, ale musia pristúpiť na to, že štát ich bude kontrolovať cez smartfón.

Štátny ústav na kontrolu liečiv zaregistroval slovenský test na koronavírus. Autorom je vedec a biochemik Pavol Čekan. Test je špecifický pre slovenské kmene koronavírusu.

Odložené prezidentské voľby v Poľsku by sa mohli konať 28. júna. Pôvodne mali byť 10. mája, no pre koronavírus ich preložili.

Odporúčanie

Ak už vám dochádza inšpirácia, čo si doma v karanténe variť a stále pritom jesť zdravo, poradím vám appku Mealime. Vyklikáte si alergie, chute, a potom už môžete browsovať jednoduchými zdravými receptami. Appka vám potom sama vyhodí nákupný zoznam do obchodu na všetky jedlá.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.