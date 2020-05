Aktuálny prehľad: Termíny a pravidlá pre škôlkarov, školákov i vysokoškolákov

Dôležitý je 15. máj.

14. máj 2020 o 21:51 Diana Schniererová

Skúšky bez študentov, vysvedčenia bez známok. Pandemická kríza zasiahla do života škôl. Zrušila niektoré druhy skúšok a poposúvala termíny v kalendári na tento školský rok. Prinášame veľký prehľad zmien na všetkých úrovniach vzdelávania.

Dva dôležité termíny uplynú práve 15. mája. Dovtedy treba odovzdať prihlášky na stredné školy a osemročné gymnáziá riaditeľom základných škôl.

Spozornieť by mali aj maturanti. Tí by mali mať už pár dní informáciu o známkach, ktoré im vychádzajú na maturitnom vysvedčení na základe priemeru. Ak by chceli dosiahnuť lepšie výsledky, v piatok 15. mája majú posledný deň na to, aby sa prihlásili na maturitnú skúšku.

MATERSKÉ ŠKOLY

Zápisy najmenších detí do materských škôl prebiehajú počas celého mája, presný termín si určujú riaditeľky materských škôl. Termín však môžu v prípade potreby predĺžiť až do 30. júna 2020.