Inteligentná karanténa nebude pre všetkých, neuspejú ľudia so starými telefónmi

Aplikácia sa dá stiahnuť do telefónov s operačným programom Android alebo iOS.

15. máj 2020 o 22:00 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Desiatky ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia na Slovensko, by sa už v pondelok mohli vyhnúť povinnej dvojtýždňovej štátnej karanténe.

Začiatkom týždňa totiž štát plánuje spustiť testovaciu prevádzku inteligentnej karantény. Namiesto štátneho zariadenia pôjdu domov tí, ktorých si podľa presných kritérií vytypujú zložky na niektorom z hraničných priechodov a budú súhlasiť s tým, že sa na testovacej fáze zúčastnia. Tejto možnosti však nebude možné domáhať sa.

Ak skúška inteligentnej karantény dopadne dobre, predpoklad je, že v priebehu nasledujúceho týždňa by sa mohla spustiť celoplošne, oznámil vo štvrtok po rokovaní vlády Igor Matovič (OĽaNO). Podľa informácií SME to prichádza do úvahy najskôr v stredu.

Podstatou inteligentnej karantény je, že štát bude človeka monitorovať cez jeho vlastný mobil vďaka bezplatnej aplikácii, ktorú si musí stiahnuť.

Riešenie doteraz štát odsúval, lebo k nemu chýbal zákon, ktorý upravuje aj to, ako štát naloží s osobnými údajmi sledovaného. Nové pravidlá vo štvrtok schválili poslanci.

Štátna karanténa však úplne nezanikne. Skončia v nej tí, ktorí nedajú súhlas na to, aby ich štát kontroloval cez mobil alebo ľudia, ktorí nemajú smartfón.