Parlament diskutuje o Tomanovej, poslanci nesúhlasia s Pročkom

Dostál nesúhlasí s porovnávaním Patakyovej a Tomanovej.

15. máj 2020 o 13:32 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky by mali pri výbere kandidátov na komisára pre deti či verejného ochrancu práv rozhodovať apoliticky.

Vyzval ich na to poslanec Jozef Pročko (OĽaNO) v diskusii v pléne o správe o činnosti komisárky pre deti za rok 2019. Pročko tvrdí, že komisárka pre deti Viera Tomanová nemá skúsenosti pre túto funkciu a bola len dosadená Smerom.

Pročko skonštatoval, že keď Tomanovú zvolili, výbor OSN pre práva detí vyjadril znepokojenie nad jej zvolením a skonštatoval, že komisár by mal byť apolitický.

V správe o činnosti je podľa Pročka veľa chýb, avizoval, že sa pri hlasovaní o správe zdrží. Poslanec si myslí, že aj ombudsmanka Mária Patakyová je politickou nominantkou, pretože do funkcie ju navrhoval Most-Híd.

Poslanec Dušan Jarjabek (Smer) označil za nezmysel hovoriť na pôde parlamentu o apolitickej voľbe. "Práve na politickej väčšine je založená voľba, apolitickosť si niekto potom zaslúži alebo nezaslúži," odkázal Pročkovi a dodal, že treba vážiť slová.

Ani poslanec Ondrej Dostál (SaS) nerozumie tomu, čo myslel Pročko pod pojmom apolitickosť funkcie. Hlasovanie poslancov pri personálnych voľbách býva v parlamente podľa Dostála ovplyvnené politickým názorom.

Súhlasí, že určujúcim kritériom obsadenia funkcie by nemalo byť, či "je to náš človek," ale to, aký je odborník a aké má morálne hodnoty. Nesúhlasí však s Pročkovým porovnávaním Patakyovej a Tomanovej.

Komisárka Viera Tomanová označila podnety Nadácie Zastavme korupciu týkajúce sa jej činnosti za "štvavú kampaň neziskoviek". V reakcii na diskusiu o správe uviedla, že ju mrzí ohováranie.

Nadácia okrem iného tvrdí, že komisárka na nahrávke nabáda matku dieťaťa, aby nerešpektovala rozhodnutie súdu. "To, čo zverejnila nadácia, je kompilácia viacerých rozhovorov," reagovala Tomanová a dodala, že nikdy neoslovila žiadneho sudcu.