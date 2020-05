Vznikol tím na riešenie problémov vzdelávania národnostných menšín

Ministerstvo sa chce vysporiadať s právnym konaním eurokomisie voči Slovensku.

15. máj 2020 o 14:53 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva vytvorilo expertný tím, ktorý sa zameria na riešenie problémov zanedbávania vzdelávania národnostných menšín a etnických skupín, najmä rómskych detí.

Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Právne konanie eurokomisie

Podotkol, že tím zriadila štátna tajomníčka ministerstva školstva Monika Filipová (SaS), ktorej kľúčovou prioritou je začatie akčného plánu v prípade inkluzívneho vzdelávania a predchádzania segregácie.

Súčasné vedenie ministerstva školstva sa musí vysporiadať s právnym konaním Európskej komisie voči Slovenskej republike pre podozrenie z porušenia smernice o rasovej rovnosti.

Ako poznamenala Filipová, rezort si je vedomý potreby zmeny a skutočného riešenia zanedbávanej problematiky vzdelávania národnostných menšín a etnických skupín, najmä u rómskych detí.

„Aj z toho dôvodu som sa rozhodla zostaviť na ministerstve expertný tím, s ktorým intenzívne pracujeme na príprave adekvátnych a realizovateľných opatrení,“ priblížila.

Dodala, že nezanedbateľnou súčasťou ich práce je aj komunikácia s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri Európskej únii, splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity či verejnou ochrankyňou práv.



Štátna tajomníčka uviedla, že bolo potrebné vyslať pozitívny signál o tom, že Slovensko chce komunikovať a spolupracovať aj so zástupcami Európskej komisie. Rozhovor s generálnou riaditeľkou sekcie spravodlivosti a spotrebiteľov eurokomisie Sallou Saastamoinen bol preto podľa nej viac ako žiaduci.

„Problémy v oblasti riešenia podozrení z diskriminácie založenej na etnickom pôvode, pokiaľ ide o vzdelávanie rómskych detí, som riešila aj so zástupcami českej a maďarskej vlády. Práve spoločný postoj k tejto téme môže byť kľúčovým nástrojom k úspechu, ako vystúpiť zo začarovaného kruhu vzájomného vylučovania,“ uzavrela.

Slovensko má dva mesiace na nápravu

Európska komisia v októbri 2019 zverejnila odôvodnené stanovisko, v ktorom žiadala, aby boli dodržiavané smernice Európskej únie týkajúce sa rasovej rovnosti.

Komisia sa odvolávala na smernicu Európskej únie o rasovej rovnosti, ktorá zakazuje rasovú či etnickú diskrimináciu vo viacerých oblastiach života vrátane vzdelávania.

„Na Slovensku je však neprimeraný podiel rómskych detí umiestňovaný do špeciálnych škôl alebo tried pre deti s mentálnym postihnutím a v hlavnom vzdelávacom prúde taktiež dochádza rôznymi spôsobmi k marginalizácii rómskych detí ich umiestňovaním do výhradne rómskych tried alebo škôl,“ uviedla Európska komisia.

Slovensko bolo v roku 2015 formálne vyzvané k plneniu týchto opatrení, avšak uskutočnené kroky podľa komisie nepostačovali na vyriešenie uvedených problémov.

Slovensko má dva mesiace na to, aby reagovalo a prijalo vhodné príslušné opatrenia, inak môže komisia rozhodnúť o posunutí celého prípadu Súdnemu dvoru Európskej únie.

Ministerstvo školstva stanovisko obdržalo začiatkom novembra 2019.