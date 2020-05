Správy, ktoré zaujali cudzincov.

15. máj 2020 o 13:48 The Slovak Spectator

1. Bez peňazí prešiel najdlhšou cestou sveta. Koronavírus ho uväznil doma na Slovensku: Slovak globe-trotting maverick grounded by coronavirus: I’m just happy to be alive

2. Ako pandémia urobila zo Slovenska úspešný príbeh: Slovakia earns reputation as a success story in the coronavirus pandemic

3. Ako štát pomáha ľuďom a firmám počas koronakrízy? How the state helps people and businesses during the coronacrisis

4. Hľadáte únik z mesta? Vysoká je len na skok od Bratislavy: Vysoká – a short hike not far from Bratislava

5. Koronavírus už ovplyvňuje aj plánovanú parkovaciu politiku v hlavnom meste: Novel coronavirus postpones launch of pilot parking projects in Bratislava

6. Už len roztiahnuť krídla. Vydajte sa do pohoria Vtáčnik, kde počuť tisíce trilkujúcich hlasov: Free as a bird. Visit Vtáčnik with us

7. Ako sa učí umelá inteligencia? How does artificial intelligence learn?

8. Prejdite sa ikonickými mestskými kúpeľmi Grössling: Virtual tour reveals interior of the legendary Grössling bathhouse

9. Na zatvorenej ferrate hniezdi dravec. Ferrata at Skalka is closed. Falcon found a nesting place there

10. Nový singel slovenskej skupiny valcuje Spotify: Indie “boy” band Queer Jane returns with “Amen Dolores”

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.