Spolupráca Tótha s políciou neznamená jeho beztrestnosť, hovorí šéf NAKA Zurian

Zurian rozprával o Tóthovi vo videoseriáli o operatívnej činnosti.

15. máj 2020 o 14:59 TASR

BRATISLAVA. Spolupráca svedka v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka Petra Tótha s políciou prostredníctvom riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana neznamená jeho beztrestnosť.

Myslí si to Zurian, ktorý o tom hovoril vo videu na sociálnej sieti slovenskej polície.

"To, že som s ním komunikoval alebo komunikujem, neznamená, že sa stáva beztrestný. To určite nie," uviedol riaditeľ NAKA na margo niekdajšieho siskára.

Zurian rozprával o Tóthovi vo videoseriáli o operatívnej činnosti vzhľadom na to, že to bol práve on, koho Tóth prvotne kontaktoval. Urobil tak potom, čo zadržali vykonávateľov vraždy Kuciaka v septembri 2018.

To korešponduje s Tóthovou výpoveďou, keď pred senátom Špecializovaného trestného súdu uviedol, že si po zatknutí Aleny Zsuzsovej uvedomil, kto bola osoba, s ktorou komunikoval, kým bol Marian Kočner vo väzbe za falšovanie zmeniek.

Vzhľadom na tú vedomosť aj neskôr na súde konštatoval, že nemá najmenšie pochybnosti o tom, že Marian Kočner a Alena Zsuzsová zosnovali vraždu novinára.

Zurian uviedol, že prvotná komunikácia nebola s Tóthom jednoduchá, avšak neskôr začal rozprávať otvorene, čo Zurian spísal a posunul vyšetrovateľom.

"Vyšetrovateľ na základe toho začal konať, či už to bolo sledovanie novinárov alebo motáky," doplnil Zurian.